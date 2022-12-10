Новий церковний календар на січень 2023: найважливіші свята і події

У січні 2023 року ми відзначимо дуже багато важливих церковних свят, які тісно переплелися з народними традиціями.
Дивіться нижче в матеріалі Styler новий календар на перший місяць 2023 року.
Звісно ж найголовнішими святами, які нас чекають, стануть Різдво 7 січня за юліанським календарем і Водохреща, 19 січня.
Згадаймо також про народні традиції, пов’язані з обрядами і піснями. Це колядування на Святвечір і Різдво 6-7 січня, щедрування 13 січня напередодні Старого Нового року і остання з них – засівання, 14 січня.
Куди ж без куті, яка на Святвечір збере за столом родину, щоб уславити Різдво Христове, зустрівши святкову вечірню зорю.
Колядування - прекрасна українська традиція (фото: instagram/com anything_traditionalua)
Раніше ми писали, чи можна відзначати Різдво двічі - 25 грудня і 7 січня.
Крім того читайте, яка погода очікується в Україні на Різдво і Новий рік.