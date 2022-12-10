Новый церковный календарь на январь 2023 года: самые важные праздники и события

Главные события января 2023 года

Конечно же, самыми главными праздниками, которые нас ждут, станут Рождество 7 января по юлианскому календарю и Крещение, 19 января.

Вспомним мы также о народных традициях, связанных с обрядами и песнями. Это колядование на Святвечер и Рождество 6-7 января, щедрование 13 января в канун Старого Нового года и последняя из них – засевание, 14 января.

Куда же без кутьи, которая на Святвечер соберет за столом семью, чтобы славить Рождество Христово, встретив праздничную вечернюю звезду.

Колядование – прекрасная украинская традиция (фото: instagram/com anything_traditionalua)

Все важнейшие праздники в январе 2023 года: