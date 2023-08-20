Новий церковний календар 2024: коли тепер буде Різдво, Великдень, Трійця

Після переходу на новоюліанський церковний календар із 1 вересня 2023 року в Україні зміняться дати православних свят. Проте не всі дати змістяться, а парафії самі зможуть вирішувати, за яким календарем їм жити.
Коли відзначати головні свята - дізнайтеся в матеріалі Styler далі.
Кілька століть Православна церква України та Українська греко-католицька церква жили та відзначали свята за старим юліанським календарем, який відстає від сучасного на 13 днів.
Обидві церкви перейдуть на новоюліанський календар, у якому неточність виправлена. УГКЦ заявила про свій перехід ще у лютому 2023, але як і ПЦУ почне жити по-новому від 1 вересня.
За словами митрополита ПЦУ Епіфанія, календарна комісія вже підготувала реформу, щоб не було жодних перешкод з практичної точки зору.
При цьому парафії та монастирі ПЦУ, за бажанням (що має бути офіційно оформлено на парафіяльних зборах - протоколом), можуть продовжувати залишатися на "старому календарі".
Дата Великодня та пов’язаних з ним подвижні свята (Вербна неділя, Трійця і Вознесіння Господнє) вираховується за місячним календарем. Християни східного та західного обрядів користуються різною методикою обчислення дати свята.
Під час переходу на новий церковний календар ПЦУ залишить стару методику. Тому Великдень та пов’язані з ним дати, у тому числі Великодній піст, будуть єдиними церковними святами, які християни західного та східних обрядів відзначатимуть окремо.
Зазначимо, що вже від Різдва Пресвятої Богородиці 2023 святкувати можна буде за новим літургійним календарем.
Нагадаймо, що Верховна рада вже офіційно затвердила нові дати двох церковних свят: Різдва та Покрови.