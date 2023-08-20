Новый церковный календарь 2024: когда теперь будет Рождество, Пасха, Троица

Как изменится календарь

Несколько веков Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь жили и отмечали праздники по старому юлианскому календарю, отстающему от современного на 13 дней.

Обе церкви перейдут на новый юлианский календарь, в котором неточность исправлена. УГКЦ заявила о своем переходе еще в феврале 2023 года, но, как и ПЦУ, начнет жить по-новому с 1 сентября.

По словам митрополита ПЦУ Епифания, календарная комиссия уже подготовила реформу, чтобы не было никаких препятствий с практической точки зрения.

При этом приходы и монастыри ПЦУ, по желанию (что должно быть официально оформлено на приходском собрании - протоколом), могут продолжать оставаться на "старом календаре".

Какие даты не изменятся

Дата Пасхи и связанные с ней подвижные праздники (Вербное воскресенье, Троица и Вознесение Господне) исчисляется по лунному календарю. Христиане восточного и западного обрядов пользуются разной методикой определения даты праздника.

При переходе на новый церковный календарь ПЦУ оставит старую методику. Поэтому Пасха и связанные с ней даты, включая Пасхальный пост, будут единственными церковными праздниками, которые христиане западного и восточных обрядов будут отмечать отдельно.

Новые даты праздников

Обрезание Господне - 1 января (вместо 14 января).

Богоявления, Крещение - 6 января (вместо 19 января).

Сретение Господне - 2 февраля (вместо 15 февраля).

Благовещение Девы Марии - 25 марта (вместо 7 апреля).

- 25 марта (вместо 7 апреля). Великий пост 2024 продлится по западному обряду с 14 февраля по 30 марта, а по восточному - с 18 марта по 4 мая.

продлится по западному обряду с 14 февраля по 30 марта, а по восточному - с 18 марта по 4 мая. День Святого Юрия - 23 апреля (вместо 6 мая).

Вербное воскресенье 2024 - дата меняется каждый год, отмечается за неделю до Пасхи. В 2024 году по восточному обряду будет отмечаться 28 апреля, а по западному - 24 марта.

Пасха 2024 - 5 мая по восточному обряду, 31 марта - по западному.

- 5 мая по восточному обряду, 31 марта - по западному. Вознесение Господне 2024 - дата меняется ежегодно, отмечается через 40 дней после Пасхи. В 2024 году по восточному обряду будет отмечаться 13 июня, а по западному - 9 мая.

- дата меняется ежегодно, отмечается через 40 дней после Пасхи. В 2024 году по восточному обряду будет отмечаться 13 июня, а по западному - 9 мая. Троица 2024 - дата меняется ежегодно, отмечается через 50 дней после Пасхи. В 2024 году по восточному обряду будет отмечаться 23 июня, а по западному - 19 мая.

- дата меняется ежегодно, отмечается через 50 дней после Пасхи. В 2024 году по восточному обряду будет отмечаться 23 июня, а по западному - 19 мая. Рождество Иоанна Крестителя (Иоанна Купала) - 24 июня (вместо 7 июля).

Апостолов Петра и Павла - 29 июня (вместо 12 июля).

Пророка Илии - 20 июля (вместо 2 августа).

Маковея (Медовый Спас) - 1 августа (вместо 14 августа).

- 1 августа (вместо 14 августа). Преображение Господне (Яблочный Спас) - 6 августа (вместо 19 августа).

- 6 августа (вместо 19 августа). Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа (вместо 28 августа).

Рождество Пресвятой Богородицы - 8 сентября (вместо 21 сентября).

Воздвижение Креста Господня - 14 сентября (вместо 27 сентября).

Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября).

Архистратига Михаила - 8 ноября (вместо 21 ноября).

Введение в храм Пресвятой Богородицы - 21 ноября (вместо 4 декабря).

Андрея Первозванного - 21 ноября (вместо 4 декабря).

День Святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря).

- 6 декабря (вместо 19 декабря). Рождество Христово - 25 декабря (вместо 7 января).

- 25 декабря (вместо 7 января). Собор Пресвятой Богородицы - 26 декабря (вместо 8 января).

Щедрый вечер, день Святой Маланки - 31 декабря (вместо 13 января).

Отметим, что уже с Рождества Пресвятой Богородицы 2023 праздновать можно будет по новому литургическому календарю.