Новый церковный календарь 2024: когда теперь будет Рождество, Пасха, Троица

После перехода на новоюлианский церковный календарь с 1 сентября 2023 года в Украине изменятся даты православных праздников. Однако не все даты сместятся, а приходы сами смогут решать, по какому календарю им жить.
Когда отмечать главные праздники - узнайте в материале Styler дальше.
Несколько веков Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь жили и отмечали праздники по старому юлианскому календарю, отстающему от современного на 13 дней.
Обе церкви перейдут на новый юлианский календарь, в котором неточность исправлена. УГКЦ заявила о своем переходе еще в феврале 2023 года, но, как и ПЦУ, начнет жить по-новому с 1 сентября.
По словам митрополита ПЦУ Епифания, календарная комиссия уже подготовила реформу, чтобы не было никаких препятствий с практической точки зрения.
При этом приходы и монастыри ПЦУ, по желанию (что должно быть официально оформлено на приходском собрании - протоколом), могут продолжать оставаться на "старом календаре".
Дата Пасхи и связанные с ней подвижные праздники (Вербное воскресенье, Троица и Вознесение Господне) исчисляется по лунному календарю. Христиане восточного и западного обрядов пользуются разной методикой определения даты праздника.
При переходе на новый церковный календарь ПЦУ оставит старую методику. Поэтому Пасха и связанные с ней даты, включая Пасхальный пост, будут единственными церковными праздниками, которые христиане западного и восточных обрядов будут отмечать отдельно.
Отметим, что уже с Рождества Пресвятой Богородицы 2023 праздновать можно будет по новому литургическому календарю.
Напомним, что Верховная рада уже официально утвердила новые даты двух церковных праздников: Рождества и Покрова.