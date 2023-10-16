Новий тиждень щедро озолотить лише ці знаки Зодіаку: вони забудуть про злидні

Овен

У вашому житті несподівано розпочнеться свято. Ви зможете знайти нову роботу або отримати цікаву пропозицію, підвищення кар'єрними сходами подарує вам не тільки впевненість у власних силах.

Ви зрозумієте, що проблеми із грошима залишаться у минулому. Можна чекати на щедру премію або серйозне підвищення зарплати. Не бійтеся просити більше, ставте свої інтереси на перше місце і не забувайте про те, що ви гідні більшого.

Тиждень буде вдалим для інвестицій та великих покупок. Не бійтеся вкладати гроші, проте не ігноруйте поради експертів. Зверніться за допомогою до тих, хто знає, як розпоряджатися фінансами та як збільшити капітал.

Діва

У вас буде рідкісний шанс. Ви зможете втілити в життя свої найсміливіші проекти. Поговоріть з керівництвом та складіть список усіх аргументів. Ви зможете довести свою правоту та отримати можливість зірвати неймовірний куш.

Гучно говоріть про себе і не ховайтеся в тіні інших людей. Якщо ви хочете назавжди попрощатися з фінансовими проблемами – час вчитися завжди досягати своїх цілей. Успіх любить тих, хто готовий ризикувати.

Наприкінці тижня вам варто взяти паузу та оцінити результати своєї праці. Якщо ви зрозумієте, що досягли бажаного, дозвольте собі насолодитися відпочинком. Якщо ж ви бачите, що стоїте на одному місці - терміново змінюйте тактику і не здавайтеся.