Новая неделя щедро озолотит только эти знаки Зодиака: они забудут о нищете

Овен

В вашей жизни неожиданно начнется праздник. Вы сможете найти новую работу или получить интересное предложение, повышение по карьерной лестнице подарит вам не только уверенность в собственных силах.

Вы поймете, что проблемы с деньгами останутся в прошлом. Можно ждать щедрую премию или серьезное повышение зарплаты. Не бойтесь просить больше, ставьте свои интересы на первое место и не забывайте о том, что вы достойны большего.

Неделя будет удачной для инвестиций и крупных покупок. Не бойтесь вкладывать деньги, однако не игнорируйте советы экспертов. Обратитесь за помощью к тем, кто точно знает, как распоряжаться финансами и как увеличить капитал.

Дева

У вас появится редкий шанс. Вы сможете воплотить в жизнь свои самые смелые проекты. Поговорите с руководством и составьте список всех аргументов. Вы сможете доказать свою правоту и получить возможность сорвать невероятный куш.

Громко говорите о себе и не прячьтесь в тени других людей. Если вы хотите навсегда попрощаться с финансовыми проблемами - научитесь всегда добиваться своих целей. Удача любит тех, кто готов рисковать.

В конце недели вам стоит взять паузу и оценить результаты своего труда. Если вы поймете, что добились желаемого, позвольте себе насладиться отдыхом. Если же вы осознаете, что стоите на одном месте - срочно меняйте тактику и не сдавайтесь.