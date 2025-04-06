Новий тиждень казково ощасливить лише ці знаки Зодіаку

Терези

Ви нарешті зможете видихнути, адже відчуття, що все йде не туди, повільно зникатиме. Настає час рівноваги: у справах з’явиться чіткість, а в серці - легкість. У вас буде шанс сказати "так" тому, на що раніше бракувало сміливості. Не відмовляйтеся від шансу на щастя.

Овен

Цей тиждень ніби написано під вас, адже гороскоп обіцяє вам несподівані можливості, вдалі розмови, легкість у рішенні складних питань. Хтось з минулого може нагадати про себе не просто так, імовірно, це ключ до чогось більшого. Зірки шепочуть, що вам варто ризикнути. Ви давно стоїте на порозі змін, час зробити крок.

Водолій

Все, що вас турбувало, поступово відступає. У житті з’явиться чітка траєкторія, плани складуться самі собою, і навіть хаос навколо почне танути. Цей тиждень підходить для творчих проривів, важливих розмов і внутрішніх рішень. Ваша енергія зараз особлива - дозвольте собі її відчути.

Риби

Якщо минулі тижні були виснажливими, то зараз настане час щастя й гармонії Фінансові новини потішать, а підтримка близьких додасть впевненості. У повітрі витає передчуття нового, і це не ілюзія. Головне себе не знецінювати, не бійтеся приймати те, що вам давно належить по праву.