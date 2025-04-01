Календар стрижок на квітень. Коли змінювати зачіску, аби волосся швидко відростало
Місячний календар стрижок на квітень (ілюстративне фото: freepik.com)
Вважається, що календар стрижок за фазами Місяця допоможе обирати вдалий момент для зміни зачіски. Певні дні чудово підійдуть для тих, хто хоче "знімати кінчики", аби волосся швидше відростало, а є й такі, коли краще утриматися від будь-яких візитів до перукаря.
Коли у квітні можна стригтися чи фарбувати волосся, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Календар стрижок на квітень 2025 за місячним циклом
Якщо хочете, щоб волосся швидше росло, обирайте дні на Місяць, що зростає, для зміцнення та густоти - спадний. А Повня та Молодик можуть здивувати, тому враховуйте інші фактори.
Вдалі дні для стрижки у квітні
- 1 квітня (вівторок) - ідеальний день для оновлення стрижки. Волосся стане міцнішим і слухнянішим
- 7 квітня (понеділок) - після стрижки волосся швидко відростатиме, а ще з'явиться більше енергії
- 12 квітня (субота) - гарний день для тих, хто хоче змінити імідж, допоможе Місяць, що зростає
- 18 квітня (п’ятниця) - волосся стане блискучим і сильним, а життя більш гармонійним
- 25 квітня (п’ятниця) - один з найкращих днів місяця, особливо для кардинальних змін.
Нейтральні дні квітня для змін зачіски
- 4 квітня (п’ятниця) - результат буде непоганим, але може виникнути емоційна нестабільність
- 9 квітня (середа) - якщо стригтися, волосся ростиме нормально, але особливого ефекту не буде
- 16 квітня (середа) - день середньої енергії - для догляду підійде, але не для змін
- 22 квітня (вівторок) - можна освіжити кінчики, але не варто експериментувати
- 28 квітня (понеділок) - нейтральний вплив, але краще зайнятися доглядом за волоссям.
Невдалі дні для стрижки у квітні
- 3 квітня (четвер) - день хаотичної енергії, після стрижки можуть виникнути проблеми з волоссям
- 8 квітня (вівторок) - не варто ризикувати, волосся стане слабшим, а настрій - мінливим
- 15 квітня (вівторок) – можливі несподівані зміни в житті, якщо змінити зачіску
- 23 квітня (середа) - найгірший день для стрижки, може погіршитися стан волосся та здоров’я
- 30 квітня (середа) - останній день місяця несе хаотичну енергію, краще не експериментувати.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: Місячний календар, Astro-seek.