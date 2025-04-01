Календар стрижок на квітень. Коли змінювати зачіску, аби волосся швидко відростало

Вважається, що календар стрижок за фазами Місяця допоможе обирати вдалий момент для зміни зачіски. Певні дні чудово підійдуть для тих, хто хоче "знімати кінчики", аби волосся швидше відростало, а є й такі, коли краще утриматися від будь-яких візитів до перукаря.

Коли у квітні можна стригтися чи фарбувати волосся, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Календар стрижок на квітень 2025 за місячним циклом Якщо хочете, щоб волосся швидше росло, обирайте дні на Місяць, що зростає, для зміцнення та густоти - спадний. А Повня та Молодик можуть здивувати, тому враховуйте інші фактори. Вдалі дні для стрижки у квітні 1 квітня (вівторок) - ідеальний день для оновлення стрижки. Волосся стане міцнішим і слухнянішим

7 квітня (понеділок) - після стрижки волосся швидко відростатиме, а ще з'явиться більше енергії

12 квітня (субота) - гарний день для тих, хто хоче змінити імідж, допоможе Місяць, що зростає

18 квітня (п’ятниця) - волосся стане блискучим і сильним, а життя більш гармонійним

25 квітня (п’ятниця) - один з найкращих днів місяця, особливо для кардинальних змін. Нейтральні дні квітня для змін зачіски 4 квітня (п’ятниця) - результат буде непоганим, але може виникнути емоційна нестабільність

9 квітня (середа) - якщо стригтися, волосся ростиме нормально, але особливого ефекту не буде

16 квітня (середа) - день середньої енергії - для догляду підійде, але не для змін

22 квітня (вівторок) - можна освіжити кінчики, але не варто експериментувати

28 квітня (понеділок) - нейтральний вплив, але краще зайнятися доглядом за волоссям. Невдалі дні для стрижки у квітні 3 квітня (четвер) - день хаотичної енергії, після стрижки можуть виникнути проблеми з волоссям

8 квітня (вівторок) - не варто ризикувати, волосся стане слабшим, а настрій - мінливим

15 квітня (вівторок) – можливі несподівані зміни в житті, якщо змінити зачіску

23 квітня (середа) - найгірший день для стрижки, може погіршитися стан волосся та здоров’я

30 квітня (середа) - останній день місяця несе хаотичну енергію, краще не експериментувати. Вас може зацікавити Як виглядає грошовий манікюр на квітень

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