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У 5 знаків Зодіаку настануть кращі часи. Хто почне все з чистого аркуша

Субота 05 квітня 2025 06:16
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У 5 знаків Зодіаку настануть кращі часи. Хто почне все з чистого аркуша Гороскоп на квітень (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Нова весняна енергія накриє деяких представників знаку Зодіаку з головою. Це не просто новий етап - це оновлення, перезапуск думок і перехід на зовсім інший рівень.

Кому гороскоп удачі обіцяє початок кращих часів, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Овен

Ви не просто закриваєте двері в минуле, ви ними голосно грюкнете. Старі образи, сумніви та помилки - все лишається позаду. Цей період подарує вам не просто сили, а внутрішню свободу. Ви більше не будете залежати від чужої думки і нарешті відчуєте, чого хоче ваше серце, час починати з нуля і не боятись нових шляхів.

Терези

Ви довго вагалися, адже вам хотілося зберегти баланс, але життя вже вносить власні корективи. Щось старе повністю себе вичерпало, і хоч це трохи боляче визнавати, далі буде тільки краще. Ви зможете нарешті навчитися відпускати те, що не ваше. І в цій легкості прийдуть натхнення, нові люди і несподівано приємні зміни.

Козоріг

Саме зараз світ запропонує вам відмовитися від постійного контролю, час довіритися потоку. На вас чекає важлива перемога, до якої ви йшли довго, тепер ви побачите, що робили все не дарма. Це початок періоду, коли з’явиться віра в себе. Настають кращі часи, насолоджуйтеся життям.

Близнюки

Вже скоро ви нарешті знайдете внутрішню точку опори. Вам захочеться порядку, стабільності - і ви це отримаєте, але не зовні, а всередині себе. Це і є ваш новий старт: з ясною головою та спокоєм у серці ви зможете реалізувати давно відкладені мрії. Дихайте на повні груди, все вдасться.

Скорпіон

На вас чекає період неймовірної трансформації, але не бійтеся, вона буде м’якою. Все, що треба - прийде до вас вже скоро. Позбудьтеся страху втратити щось важливе чи помилися, варто довіряти життю. І саме в цій довірі народиться щось нове - щасливе, сильне й справжнє.

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Під час створення матеріалу було використано джерела: Knowinsiders, Cafe-Astrology.

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