"Новий рівень хитрості": адвокат розповів про найепічніший "розвод" поліцейських

Розшук громадян

Адвокат розповів, що його клієнта налякали, адже запевнили, що з ним розмовляє поліція. І це дійсно були вони, не шахраї.

"Погодьтесь, не щодня такі розмови трапляються. А тут ще й тривожить той факт, що поліція звідкись дізналася ваш номер і сама телефонує", - зазначив Сімутін.

Поліцейськкі заявляють, що зафіксували роботу ваш телефон на місці скоєння злочину.

В результаті людина довіряє поліції та сама добровільно йде до відділку, щоб довести, що трапилося непорозуміння і вона тут ні при чому.

Прибувши до відділку, чоловіку подякували за візит, "запитали як справи, проявили знаки уваги", але замість з’ясування обставин моніторингу заявляють: "О ба! Так ви ж є у базі Армор!"

Далі поліцейські викликають представників ТЦК та СП, ті вручають чоловіку повістку і навіть сфотографують його з нею, щоб був доказ.

Як не потрапити на "розвод"

Адвокат радить поставити їм два блоки питань.

Нехай пояснять в межах якого кримінального провадження вас викликають. Також, які обставини події, час та найголовніше - місце вчинення злочину.

"Тобто, де відбулася подія і в якому місці базова станція мобільного зв’язку визначила розташування вашого телефону та звідки їм відомо ваше прізвище й адреса проживання. Запевняю, вже на цьому етапі в них будуть нестиковки", - додав експерт.

До того ж попросіть назвати номер кримінального провадження, надіслати ухвалу суду про надання доступу до інформації оператора мобільного зв’язку та направити належним чином заповнену повістку.

"Це унікальний розводняк! Просто найепічніший епік. Я й раніше казав, що фантазія у них працює відмінно, а тут вони взагалі освоїли новий рівень хитрості", - розповів Роман Сімутін.

Адвокат закликає бути обережними й не розмовляти телефоном із незнайомими людьми.