Новий рік та Різдво в українському стилі: як легко прикрасити будинок до свят

Чим прикрасити ялинку

В Україну звичай прикрашати ялинку прийшов у середині ХІХ ст. із європейської святкової традиції, хоча побутував він переважно у середовищі знаті. Іван Франко, вивчаючи на Гуцульщині різдвяні звичаї, писав: "Пан ставить смереку, русин кладе сніп" (ідеться про дідух, який ставили на покуті на Святвечір).

Ялинка - це символ Дерева життя, яке стереже архангел з вогняним мечем, забороняючи грішникам повертатися до Едему.

Різдво - це час сходження Бога на Землю для того, щоб повернути людині втрачений рай, а зірка на верхівці ялинки символізує Вифлеємську зорю, що сповіщала про народження сина Божого.

Додайте на вашу ялинку імбирного печива у вигляді Миколайчиків, янголів, різних звірів, казкових істот, сніжинок. Коли печиво буде готове та охолоне, одягніть його на нитки та покрийте цукровою глазур'ю.

Зробіть іграшки на ялинки з паперу - вирізайте янголів, зірочки, крила. У давнину ялинкові прикраси робили з дерева, паперу, тканини, а ще вішали горіхи, ялинкові шишки, яблука, льодяники.

Зараз можна купити готові форми з дерева та розмалювати на свій смак. А з різних шматочків тканини зробити лялечок та янголів. Вам потрібно буде трохи фантазії, ґудзики та стрічки для прикрас.

Замість ялинки можна зв'язати сніп з сіна та прикрасити його різнокольоровими стрічками - так робили українці до появи традиції ставити ялинку. Такий сніп називається Дідухом і він був символом гарного врожаю, достатку, родинного щастя. А ще дідух символізує дух наших предків.

Зробіть янголиків власноруч (фото: pixabay.com)

Як прикрасити вікна

Якщо ви не хочете нічого клеїти на скло, то прикрасити можна штори - можна повішати янголів з паперу та сніжинки, зачепити гірлянди чи лампочки. А ще можна додати іграшки з соломи та вишиті рушники, ляльки з тканини чи віночки з засушених квітів.

На вхідні чи міжкімнатні двері можна також повішати вінки з соломи. Додайте на них калину, декілька іграшок, медове печиво, горішки. На двері також можна повішати ліхтарики, свічки та зробити іграшку у вигляді різдвяної зірки.

Віночки можна зробити з кульок, з гілочок, з клубочків ниток, а ще з шарфу чи тканини.

Як прикрасити стіл

Новий рік зустрічали у прибраній оселі, з ялинкою чи дідухом в залежності від статків господарів. До свята готували не лише страви та напої, але й душу та тіло молитвою та сорокаденним постом. Шампанське на столах українців з'явилося тільки у XIX ст.

А до того перевагу надавали рейнським винам, мальвазії, меду, горілці та настоянкам. Ігристе вино стало неодмінним атрибутом і символом новорічного свята лише завдяки специфіці його відкорковування. Гучний виліт корка з пляшки нагадує постріл, а за традицією, саме пострілами та шумом у дні великих свят наші предки відганяли нечисту силу.

Новорічній стіл можна застелити вишитою скатертиною. Або застелити білу та поверх постелити вишитий рушник чи серветки з орнаментом. Має значення і посуд. Можна поставити дерев1яний чи глиняний, а бокали прикрасити стрічками чи серветками, зробити "сніг".

На кожну тарілку чи серветку можна покласти пряник чи медове печиво. Між посудом поставити дерев'яні дощечки з гілками калини, яблуками, горіхами.

Як зробити павучка

Його можна зробити із соломинок, сірників або інших схожих за формою матеріалів. Краї соломинок потрібно склеювати між собою, щоби разом вони утворили прикрасу: трикутник, квадрат, ромб, павучка, зірку.

Ці прикраси можна підвісити над вікном, на ялинку чи над дзеркалом. Кріпляться прикраси тонкою прозорою ниткою. А якщо виберете матеріал - солому, то її також можна нанизати на нитку. Тоді іграшка краще триматиме форму.

Святковий павучок (скриншот)

Кольори та символи 2024 року

2024 рік - рік Зеленого дерев'яного Дракона. Тому основний колір - зелений. Також можна використовувати: білий, металевий, коричневий, пастельні тони, блакитні, червоні та рожеві відтінки. Дракону сподобаються гірлянди теплого жовтого кольору.

На ялинці обов'язково має бути зірка - золотиста, золотаво-зелена, срібляста або червона. На гілках мають бути дзвіночки - їх дзвін пробуджує музику успіху та нові можливості.

Червоні кульки приносять кохання, зелені - удачу, золоті - матеріальне благополуччя. Додайте фрукти та ягоди, але обов'язково, щоб був зелений колір - хоча б гілочки та листя.