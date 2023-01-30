Новий рецепт вафельного торту, рецепт якого підірвав інтернет

Складники

На круглі вафлі:

вафлі - 8 шт.

вершкове масло - 200 г

сметана - 200 г

цукор - 100 г

желе - 70 г

На квадратні вафлі:

вафлі - 5 шт.

вершкове масло - 250 г

сметана - 250 г

цукор - 150 г

желе - 90 г

Покрокове приготування

В каструлю додайте вершкове масло, сметану і цукор. Поставте на середній вогонь і помішуючи доведіть до кипіння. Кип'ятити не треба.

Зніміть масу з вогню і одразу всипте до неї желе. Ретельно перемішайте і залишіть, щоб маса трохи загусла. Це близько години при кімнатній температурі.

Перемастіть тортик так, щоб тільки заповнити пори. Залиште на півгодини під пресом, а потім перемістіть в холодильник на кілька годин.

Наш супертортик готовий!