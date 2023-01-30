Новый рецепт вафельного торта, рецепт которого взорвал интернет

Вафельный торт – один из самых простых десертов, ведь для него нужно магазинные вафельные коржи и чаще всего – крем из сгущенки и масла. Но есть очень бомбезные рецепты, с которыми следует поэкспериментировать.
Рецепт появился на YouTube-канале Onyshkevychi.
На круглые вафли:
На квадратные вафли:
В кастрюлю добавьте сливочное масло, сметану и сахар. Поставьте на средний огонь и помешивая доведите до кипения. Кипятить не нужно.
Снимите массу с огня и сразу всыпьте в нее желе. Тщательно перемешайте и оставьте, чтобы масса немного загустела. Это около часа при комнатной температуре.
Перемажьте тортик так, чтобы только заполнить поры. Оставьте на полчаса под прессом, а затем переместите в холодильник на несколько часов.
Наш супер тортик готов!
Раньше мы писали о рецепте вафельного торта с конфетами Коровка.
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