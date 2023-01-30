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Новый рецепт вафельного торта, рецепт которого взорвал интернет

Как приготовить вкусный вафельный торт (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Вафельный торт – один из самых простых десертов, ведь для него нужно магазинные вафельные коржи и чаще всего – крем из сгущенки и масла. Но есть очень бомбезные рецепты, с которыми следует поэкспериментировать.

Рецепт появился на YouTube-канале Onyshkevychi.

Составляющие

На круглые вафли:

  • вафли – 8 шт.
  • сливочное масло – 200 г
  • сметана – 200 г
  • сахар – 100 г
  • желе – 70 г

На квадратные вафли:

  • вафли – 5 шт.
  • сливочное масло – 250 г
  • сметана – 250 г
  • сахар – 150 г
  • желе – 90 г

Пошаговое приготовление

В кастрюлю добавьте сливочное масло, сметану и сахар. Поставьте на средний огонь и помешивая доведите до кипения. Кипятить не нужно.

Снимите массу с огня и сразу всыпьте в нее желе. Тщательно перемешайте и оставьте, чтобы масса немного загустела. Это около часа при комнатной температуре.

Перемажьте тортик так, чтобы только заполнить поры. Оставьте на полчаса под прессом, а затем переместите в холодильник на несколько часов.

Наш супер тортик готов!

Раньше мы писали о рецепте вафельного торта с конфетами Коровка.

Также читайте, как приготовить вафельный торт Сникерс.

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