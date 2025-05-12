Новий Папа Римський назвав несподівану причину, чому обрав собі ім'я Лев XIV

Папа Римський пояснив, чому обрав ім'я Лев XIV

В офіційному перекладі виступу, опублікованому Ватиканом, Папа Лев XIV зазначив, що його ім'я відсилає до Папи Лева XIII, який очолював Церкву за часів першої промислової революції.

"Я вибрав ім'я Лев XIV. На це є різні причини, але здебільшого тому, що Папа Лев XIII у своїй історичній енцикліці Rerum Novarum торкнувся соціальних питань у контексті першої великої промислової революції", - заявив понтифік.

"У наші дні Церква пропонує всім скарбницю свого соціального вчення у відповідь на іншу промислову революцію і на розвиток у галузі штучного інтелекту, які ставлять нові завдання перед захистом людської гідності, справедливості та праці", - підкреслив Лев XIV.

Католицька Церква виявляє зростаючий інтерес до розвитку ШІ останніми роками. У січні Ватикан опублікував документ, у якому розмірковує про обмеження ШІ, його відношення до істини та етики розробки й використання цієї технології.

Документ також посилається на попередження, зроблене роком раніше Папою Франциском, про потенційну здатність ШІ створювати "частково або повністю неправдиві наративи, які сприймають і поширюють як істинні".

Якщо Папа Франциск позначив позицію Католицької Церкви щодо ШІ, то згадка Папою Левом XIV цієї технології як однієї з головних причин вибору імені вказує на те, що ШІ стане ще більш важливою темою в його понтифікаті.