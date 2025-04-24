ШІ назвав ім'я наступного Папи Римського після смерті Франциска

Після смерті Папи Франциска у віці 88 років церква починає тривалий і закритий процес обрання його наступника. Однак штучний інтелект вирішив не чекати підсумків Конклаву - і вже назвав ім'я можливого наступного понтифіка.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на британську газету Daily Mail .

Хто стане наступним Папою Римським на думку ШІ

Згідно з даними ChatGPT від OpenAI, наступним главою Римо-католицької церкви, найімовірніше, стане кардинал П'єтро Паролін.

ШІ зазначає, що 70-річний італійський священик вважається для багатьох природним продовжувачем курсу Папи Франциска і лідирує в поточних букмекерських рейтингах.

"З 2013 року Паролін обіймає посаду державного секретаря Ватикану і сприймається як кандидат "спадкоємності" - прийнятний як для реформаторів, так і для традиціоналістів", - вважає ChatGPT.

На закритому голосуванні, де основну роль відіграють європейські та латиноамериканські кардинали, він вважається безпечним компромісом, якщо жоден із прогресивних кандидатів не зможе набрати дві третини голосів.

Однак навіть для ШІ передбачити нового Папу - вкрай важке завдання, і ChatGPT попереджає, що "розрив мінімальний, і переможцем може виявитися будь-хто з трійки або четвірки лідерів".

На запитання, хто з них із найбільшою ймовірністю отримає більшість, ChatGPT відповідає, що кардинал П'єтро Паролін має невелику перевагу. П'єтро розмовляє кількома мовами, брав участь у тонкій дипломатії та посідає друге за значущістю місце в ієрархії Ватикану - одразу після Папи.

П'єтро Паролін (фото: Flickr)

Що говорять букмекерські ставки

ШІ також проаналізував світові букмекерські ринки після смерті Папи Франциска і виявив, що Паролін має невелику перевагу серед гравців і на платформах передбачень.

Згідно з криптовалютною платформою Polymarket, імовірність обрання Пароліна становить 37%, як і в агрегаторі ставок від Newsweek.

Другим кандидатом вважається 67-річний кардинал Луїс Антоніо Тагле, у якого 32% шансів на перемогу.

"У контексті Конклаву перевага в п'ять відсотків - не настільки значна, тому, незважаючи на лідерство Пароліна, розрив дуже невеликий", - зазначає ChatGPT.

Чому кардинал Паролін вважається фаворитом на Святий Престол

Кардинал Паролін вважається кандидатом-спадкоємцем, оскільки тісно співпрацював із Папою Франциском.

Також 108 зі 135 кардиналів, які мають право голосу, були призначені самим Франциском, що збільшує шанси на обрання близького йому кандидата.

Пароліна вважають поміркованим, хоча він і не настільки ліберальний, як Папа Франциск. Наприклад, коли 2015 року Ірландія легалізувала одностатеві шлюби, Паролін назвав це "поразкою для людства".

Хто ще може стати Папою Римським

Що стосується Тагле, ChatGPT дає йому схвальну характеристику: "Його десятирічна пастирська робота в Манілі зробила його відомою фігурою в Азії, а його дотепність і співчуття проявляються в промовах, що знаходять відгук у різних культурах.

Його обрання зробило б його першим азійським Папою в історії і стало б продовженням зусиль Франциска з розширення географії керівництва Церквою.

Луїс Тагле може стати першим азійським Папою в історії (фото: Wikimedia)

Серед інших можливих кандидатів - 76-річний Пітер Терксон, колишній єпископ Кейп-Коста, який міг би стати першим чорношкірим Папою, і 72-річний консервативний кардинал Петер Ердо.

Однак, незважаючи на прогнози ШІ, реальний вибір нового Папи може зайняти тижні. Під час Конклаву кардиналам заборонено спілкуватися із зовнішнім світом.

У 2013 році, наприклад, було організовано повне блокування зв'язку, а Сикстинську капелу навіть перевіряли на наявність підслуховувальних пристроїв.

Сикстинська капела (фото: Getty Images)