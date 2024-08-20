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Новый цвет iPhone 16 Pro показали на живых фото

Вторник 20 августа 2024 13:00
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Новый цвет iPhone 16 Pro показали на живых фото iPhone 16 Pro может получить новую отделку "Desert Titanium", которая заменит "Blue Titanium" (фото: Pixabay)
Автор: Павел Колесник

Новые фотографии, опубликованные инсайдером под ником Majin Bu в социальных сетях, демонстрируют макет iPhone 16 Pro в новом цвете.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на аккаунт известного инсайдера в X (Twitter).

Подробности о новых цветовых вариантах

@MajinBuOfficial поделился дополнительной информацией на основе утечек изображений колец камеры iPhone 16 Pro. Утечки указывают на то, что iPhone 16 Pro будет доступен в четырех цветах: Titanium White, Titanium Black, Titanium Gold и Titanium Grey.

Ранее появлялись сообщения о возможности появления розово-золотого цвета, и недавно @SonnyDickson поделился фотографией муляжей iPhone 16 Pro, на которой был показан этот новый цветовой вариант.

Удивительно, но розово-золотой цвет выглядит темнее, чем многие ожидали, и некоторые наблюдатели отмечают, что при определенном освещении он выглядит почти коричневым.

Новый цвет iPhone 16 Pro показали на живых фотоНовый цвет iPhone 16 Pro показали на живых фото

Новый iPhone 16 Pro золотого цвета (фото: @MajinBuOfficial/X)

У нас также есть материал про всю информацию об iPhone 16, который выйдет в 2024 году.

А еще мы писали про 5 функций iPhone 16, которые оправдают его ожидание.

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