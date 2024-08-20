Новый цвет iPhone 16 Pro показали на живых фото

Новые фотографии, опубликованные инсайдером под ником Majin Bu в социальных сетях, демонстрируют макет iPhone 16 Pro в новом цвете.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на аккаунт известного инсайдера в X (Twitter).

Подробности о новых цветовых вариантах

@MajinBuOfficial поделился дополнительной информацией на основе утечек изображений колец камеры iPhone 16 Pro. Утечки указывают на то, что iPhone 16 Pro будет доступен в четырех цветах: Titanium White, Titanium Black, Titanium Gold и Titanium Grey.

Ранее появлялись сообщения о возможности появления розово-золотого цвета, и недавно @SonnyDickson поделился фотографией муляжей iPhone 16 Pro, на которой был показан этот новый цветовой вариант.

Удивительно, но розово-золотой цвет выглядит темнее, чем многие ожидали, и некоторые наблюдатели отмечают, что при определенном освещении он выглядит почти коричневым.

Новый iPhone 16 Pro золотого цвета (фото: @MajinBuOfficial /X)