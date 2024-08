Новый цвет iPhone 16 Pro показали на живых фото

@MajinBuOfficial поделился дополнительной информацией на основе утечек изображений колец камеры iPhone 16 Pro. Утечки указывают на то, что iPhone 16 Pro будет доступен в четырех цветах: Titanium White, Titanium Black, Titanium Gold и Titanium Grey.

Ранее появлялись сообщения о возможности появления розово-золотого цвета, и недавно @SonnyDickson поделился фотографией муляжей iPhone 16 Pro, на которой был показан этот новый цветовой вариант.

Удивительно, но розово-золотой цвет выглядит темнее, чем многие ожидали, и некоторые наблюдатели отмечают, что при определенном освещении он выглядит почти коричневым.

Новый iPhone 16 Pro золотого цвета (фото: @MajinBuOfficial /X)

There are four colors in total in the iPhone 16 Pro Lineup: white, black, gold and gray.



The desert titanium color is kind of dark gold, similar to the old purple color, relatively discreet and deep pic.twitter.com/uDiNiBI4Iz