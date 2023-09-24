Новий кліп KALUSH на пісню Скрябіна викликав неоднозначну реакцію в українців (відео)

Гурт KALUSH випустив новий кліп із оновленою версією пісні Кузьми Скрябіна "То є Львів". Музиканти додали один куплет, трохи змінили мелодію. Трек викликав неоднозначну реакцію та розділила фанатів колективу на два табори.
Що відомо про новий кліп гурту KALUSH і як відреагували на нього українці, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler)
Як розповів фронтмен гурту KALUSH Олег Псюк, він хотів дати нове дихання пісні Скрябіна "То є Львів".
"Мені захотілося дати нове дихання пісні Скрябіна "То є Львів", щоб про неї не лише всі згадали, а щоб вона була на слуху, як у старшого покоління, так і у нового", - написав музикант на сторінці гурту в Instagram.
Головним героєм кліпу став 72-річний львівський історик та краєзнавець Ілько Лемко. Він гуляє вулицями Львова, робить фотографії, а потім забуває у трамваї свою валізу.
Варто зазначити, що у кліпі звучить як оригінальний текст у виконанні Скрябіна, так і нові слова у виконанні гурту KALUSH.
Кліп викликав неоднозначні коментарі у соціальних мережах, і українці умовно розділилися на два табори. Частина висловила захоплення та похвалила KALUSH за чудовий кліп:
А частина українців висловила зовсім інші, негативні емоції:
А ось оригінальний кліп на пісню Кузьми Скрябіна "То є Львів"
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що померла мати Кузьми Скрябіна.
А також ми розповідали про те, що легендарний гурт "Мертвий півень" вийшов на сцену в оновленому складі.