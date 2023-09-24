Новий кліп KALUSH на пісню Скрябіна викликав неоднозначну реакцію в українців (відео)

Що відомо про кавер-версію пісні Скрябіна

Як розповів фронтмен гурту KALUSH Олег Псюк, він хотів дати нове дихання пісні Скрябіна "То є Львів".

"Мені захотілося дати нове дихання пісні Скрябіна "То є Львів", щоб про неї не лише всі згадали, а щоб вона була на слуху, як у старшого покоління, так і у нового", - написав музикант на сторінці гурту в Instagram.

Головним героєм кліпу став 72-річний львівський історик та краєзнавець Ілько Лемко. Він гуляє вулицями Львова, робить фотографії, а потім забуває у трамваї свою валізу.

Варто зазначити, що у кліпі звучить як оригінальний текст у виконанні Скрябіна, так і нові слова у виконанні гурту KALUSH.

Як відреагували українці

Кліп викликав неоднозначні коментарі у соціальних мережах, і українці умовно розділилися на два табори. Частина висловила захоплення та похвалила KALUSH за чудовий кліп:

Як же це круто звучить! Кузьма - ти назавжди з нами! Калуш - ви неймовірні!

Пісня крута, а в новому форматі просто супер! Щиро дякую!

Люблю Львів, Скрябіна та Калуш! Дякую, хлопці. Ви передали Львів таким, яким він є у різних поколіннях.

Скільки ж ностальгії, комфорту та доброти у цій пісні.

І мелодія чудова, і гарна пісня. Особливо зараз, перебуваючи далеко від рідних, чую цю пісню і стільки чудових спогадів. Прям ніби опинився на тих вузеньких вуличках, серед старовинної архітектури та чудових людей. Дуже дякую за такий чудовий подарунок. Успіхів вам та творчого процвітання, хлопці.

Кожен українець має знати пісні Скрябіна! Ви молодці, що зберігаєте! Пам'ять жива!

Добре підібрали мелодію під свою частину! Клас, молодці, мені подобається!

А частина українців висловила зовсім інші, негативні емоції:

Шановні, а це доречно? Пісня завершена і не потребує дуетів.

Хоч би святе не чіпали

Мені сподобалася та частина, де співає Скрябін

За всієї поваги до Калуша, вони тут зайві

Замахнулися на святе, нема слів

Я не розумію, для чого чіпати стару завершену та самодостатню пісню, яка досі популярна, яку слухають та пам'ятають. Щоб що?

Пісню про Львів вирішив переспівати виходець із Франківської області. Крім того, зачепили повністю самостійну завершену пісню, яка не вимагала ні фітів, ні реміксів.

А ось оригінальний кліп на пісню Кузьми Скрябіна "То є Львів"