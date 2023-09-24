Новый клип KALUSH на песню Скрябина вызвал неоднозначную реакцию у украинцев (видео)

Группа KALUSH выпустила новый клип с обновленной версией песни Кузьмы Скрябина "То є Львів". Музыканты добавили один куплет, немного изменили мелодию. Трек вызвал неоднозначную реакцию и разделила фанатов коллектива на два лагеря.
Что известно о новом клипе группы KALUSH и как отреагировали на него украинцы, сообщает РБК-Украина (проект Styler)
Как рассказал фронтмен группы KALUSH Олег Псюк, он хотел дать новое дыхание песни Скрябина "То є Львів".
"Мне захотелось дать новое дыхание песни Скрябина "То є Львів", чтобы о ней не только все вспомнили, а чтобы она была на слуху, как у старшего поколения, так и у нового", - написал музыкант на странице группы в Instagram.
Главным героем клипа стал 72-летний львовский историк и краевед Илько Лемко. Он гуляет по улицам Львова, делает фотографии, а потом забывает в трамвае свой чемодан.
Стоит отметить, что в клипе звучит как оригинальный текст в исполнении Скрябина, так и новые слова в исполнении группы KALUSH.
Клип вызвал неоднозначные комментарии в социальных сетях, и украинцы условно разделились на два лагеря. Часть выразила восторг и похвалила KALUSH за прекрасный клип:
А часть украинцев выразила совсем другие, негативные эмоции:
А вот оригинальный клип на песню Кузьмы Скрябина "То є Львів"
Напомним, ранее мы сообщали, что умерла мама Кузьмы Скрябина.
А также мы рассказывали о том, легендарная группа "Мертвий півень" вышла на сцену в обновленном составе.