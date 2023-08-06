Тріумфальне повернення "Мертвого півня" на сцену. Легендарний гурт дав перший концерт після тривалої перерви

Легендарний український колектив "Мертвий півень" в оновленому складі дав свій перший концерт після 12-річної перерви. Спеціально для цього концерту до Львова із Філадельфії прилетіла вокалістка Ярина Якуб'як.

Як пройшов концерт "Мертвого півня" на сцені! FESTrepublic - читайте в ексклюзивному матеріалі Styler.

Оновлений склад групи

Після тривалої паузи у творчості гурт "Мертвий півень" знову вийшов на львівську сцену. Для тріумфального концерту спеціально прилетіла вокалістка Ярина Якуб'як. Новим вокалістом гурту став відомий львівський рок-музикант Юрій Рокецький.

З "золотого" складу колективу на сцену вийшли: Олег "Джон" Сук – бас, Роман Чайка – гітара, Юрій Чопік – акустична гітара, Олесь Слободян – барабани.

Також у групі з'явився ще один новий учасник – Андрій Альфавицький, перкусія.

Виступ "Мертвого півня" у Львові

У суботу, 5 серпня, гурт дав свій перший сольний концерт після 12-річної перерви. І хоча початок концерту затримався через масштабну тривогу, свято музики вдалося на славу.

Музиканти виконали багато пісень, які поціновувачі української музики пам'ятають ще з 1980-1990-х років. Це композиції на вірші українських поетів: Юрія Андруховича, Віктора Неборака, Юрка Позаяка.

У тому числі прозвучали такі улюблені багатьма хіти, як "Ми помремо не в Парижі", "Б'ютіфул Карпати", "Ми так жили немов співали джаз".

Концерт гурту "Мертвий півень" у Львові (фото: РБК-Україна, Юлія Шиканова)

Варто зазначити, що на перший сольний концерт прийшли підтримати легендарний колектив та інші музиканти.

На сцену вийшов український письменник та поет, патріарх Бу-Ба-Бу Юрій Андрухович.

"Юрій Андрухович не лише романи суперові може писати, він вміє співати", - прокоментував його участь Роман Чайка.

Концерт гурту "Мертвий півень" у Львові (фото: РБК-Україна, Юлія Шиканова)

Прибув виступити на сцені та підтримати своїх колег Мар'ян Пиріг із "Пиріг і Батіг". Також на сцену !Fest вийшла співачка Христина Соловій, яка чуттєво виконала дуетом із Юрієм Рокецьким пісню "Гобелен".

А у фіналі масштабного концерту на глядачів чекав ще один сюрприз - на сцену вийшла знаменита "Піккардійська Терція", яка виконала разом із колективом знаменитий "Старенький трамвай".

"Ми достеменно знаємо, що хочемо показати. Ми знаємо, що це буде по-дорослому", - сказав гітарист колективу Роман Чайка перед концертом.

Концерт гурту "Мертвий півень" у Львові (фото: РБК-Україна, Юлія Шиканова)

Концерт був присвячений двом музикантам, які були засновниками колективу - Міську Барбарі, незмінному вокалісту, який помер у 2021 році, а також Любомиру Футорському, засновнику гурту, якого не стало на початку 2023 року.

Історія гурту "Мертвий півень"

Колектив гурту зародився 1989 року серед студентів Львівського університету ім. Івана Франка – в університетському хорі Черемош. Музиканти регулярно збиралися у кафе "Старий Львів" та лідером став Любко Футорський.

Саме це кафе дало назву групи – на вході висів флюгер півня. Цю залізну фігурку багато хто називав мертвою. Саме так і з'явилася ідея назвати гурт "Мертвий півень".

Перші кроки були експериментами з акустичними інструментами. Якийсь час учасники колективу називали себе четвертим поколінням хіпі.

У 1990 році колектив отримав перші відгуки критиків та меломанів на фестивалі "Вивих". Далі, 1991 року, став виступ на Червону руту. 1992 року вийшов перший альбом.

У середині 90-х музиканти активно гастролювали Україною та за кордоном: Польща, Франція, Німеччина, Чехія, Словаччина, Австрія. Також вони брали активну участь у суспільному житті, бували на різних акціях.

У 1994 та 1995 роках - успішно виступили на Всеукраїнському фестивалі незалежної музики "Альтернатива".

У своїй творчості вони використали вірші Тараса Шевченка, Максима Рильського, Олександра Ірванця, Юрія Андруховича та багатьох інших українських поетів.

2011 року колектив припинив свою творчу діяльність. Як розповідав раніше гітарист колективу Роман Чайка, відновити діяльність планували тричі, але лише зараз музикантам удалося це зробити.

Як додала Ярина Якубяк, відновити діяльність задумали ще два роки тому, але війна сплутала музикантам плани.

"Навіщо робити щось уже після війни, якщо це можна зробити під час війни", - наголосила солістка колективу.