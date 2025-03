Новий хіт? Цей смартфон середнього класу може "знищити" iPhone 16e вже у 2025 році

Смартфон дивує характеристиками і ціною

З фронтального боку Pixel 9a практично не відрізняється від стандартного Pixel 9. Він оснащений таким же 6,3-дюймовим дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц і вражаючою піковою яскравістю в 2 700 ніт. Усередині знаходиться чіп Tensor G4, такий самий, як у дорожчих моделей, а також корисні функції, включно зі ступенем захисту IP68 від пилу і води, і стандартною семирічною підтримкою оновлень ОС, нових функцій і виправлень безпеки від Google.

Однак Google здивувала, оснастивши 9a акумулятором ємністю 5 100 мА/год - це найбільший акумулятор серед усієї лінійки Pixel 9, включно з Pixel 9 Pro XL (5 060 мА/год), нехай і з невеликим відривом. Компанія заявляє, що це забезпечує 9a найкращий час автономної роботи серед усіх актуальних моделей Pixel.

Якщо перевернути смартфон, можна помітити деякі зміни, наприклад, новий колір "ірисовий фіолетовий", який доповнив палітру відтінків "півонія", "порцеляна" та "обсидіан". Але найпомітніша зміна - відсутність звичної горизонтальної камери-бару, який був присутній на всіх пристроях Google, починаючи з Pixel 6. Замість нього з'явилася невелика камера-вікно, форма якої, за словами Google, натхненна краплею води.

На жаль, у смартфоні немає окремого телеоб'єктива з оптичним зумом, хоча підтримується 8-кратне цифрове збільшення SuperRes. Основна камера - 48 МП, схожа на сенсор з Pixel 9 Pro Fold, але трохи відрізняється, а ультраширококутна камера отримала 13-МП сенсор.

У 9a також вбудована функція AI Macro Focus, що дає змогу робити макрознімки, а ще доступні фірмові інструменти обробки фото, такі як Add Me, Best Take, Magic Editor тощо.

Google Pixel 9a (фото: Engadget)

Важливо зазначити, що завдяки чипу Tensor G4 смартфон підтримує всі ШІ-функції лінійки Pixel 9. Серед них - Gemini Live Video, додаток Pixel Recorder, Pixel Studio, а також інструменти безпеки, такі як Google VPN і виявлення ДТП.

Google впевнена у своєму новому пристрої і стверджує, що Pixel 9a стане найкращим смартфоном з камерою в категорії до 500 доларів. Це смілива заява, але з огляду на передові алгоритми обробки зображень від Google, вона не здається надто перебільшеною. А з початковою ціною в 499 доларів 9a ідеально вписується в цей ціновий сегмент.

Але в чому підступ? Чому він коштує на 300 доларів дешевше за звичайний Pixel 9? Основні відмінності полягають у тому, що Google не поліпшила швидкість дротового (23 Вт) і бездротового (7,5 Вт) заряджання - обидва досить повільні за мірками флагманів. У 9a також менше оперативної пам'яті - 8 ГБ проти 12 ГБ у старшої моделі.

Крім того, його екран захищений склом Gorilla Glass, а задня панель виконана з пластику, що містить 85% перероблених матеріалів. Однак з урахуванням різниці в ціні ці компроміси цілком виправдані.

Google Pixel 9a надійде в продаж у квітні за ціною від 499 доларів за версію з 8 ГБ ОЗП і 128 ГБ пам'яті (буде доступна модель на 256 ГБ). У комплекті з покупкою надаються три місяці підписки на Google One і YouTube Premium, а також шестимісячний пробний доступ до Fitbit Premium.

Google Pixel 9a (фото: Engadget)

