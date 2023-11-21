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Новий графік руху поїздів Укрзалізниці на 2024 рік

Фото: УЗ презентувала новий графік поїздів на 2024 рік (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця презентувала новий графік руху поїздів на майбутній 2024 рік. В новому розкладі призначили 14 нових рейсів, це 11 внутрішніх та 3 міжнародних. Крім того, передбачено покращення 19 рейсів по Україні та за кордон, нові сполучення для регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу УЗ.

Новий графік поїздів УЗ на 2024 рік 

Оновлені міжнародні напрямки

Призначений новий потяг №119/120 Дніпро - Хелм зі зручною стиковкою в напрямку Варшави, що на цілих 4 години пришвидшує дорогу для дніпрян до столиці Польщі порівняно зі сполученням через Перемишль;

Нові міжнародні поїзди Чоп - Відень та Чоп - Прага стикуються одразу з низкою поїздів по Україні.

А ось так виглядають внутрішні маршрути по Україні:

  • №51/52 Одеса - Запоріжжя, що курсуватиме через день, даючи в тому числі дніпрянам додаткову опцію подорожі до Одеси.

  • №129/130 Кременчук - Чернівці, що курсуватиме через день. Чернівці вперше отримають пряме сполучення з Кременчуком та альтернативну можливість дістатися Києва та інших міст на шляху прямування.

  • №216/215 Запоріжжя - Чернівці, що курсуватиме щоденно та поєднає Буковину з Івано-Франківськом, Львовом, Дніпром та Запоріжжям.

  • №193/192 Кривий Ріг - Ясіня, що курсуватиме через день та вперше поєднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами. 

  • №345/346 Ужгород - Чернівці, що курсуватиме щоденно та дозволить відновити історичне пряме сполучення Закарпаття з Буковиною через популярний гірськолижний курорт у Славську.

  • №28/27 Київ - Мукачево, закладений у розкладі на пікові дати, поєднає столицю зі Славськом і Закарпаттям новим денним сполученням.

  • №145/146 Суми - Рахів дасть сполучення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття.

  • №365/366 Луцьк - Рахів дозволить мешканцям Луцька та Рівного отримати сполучення з Моршином, Долиною, Калушем, Франківськом, Яремче, Буковелем, Ворохтою. А ще Львів отримає максимально зручне сполучення з гірською місцевістю.

  • №368/367 Луцьк - Ужгород дасть сполучення Луцьку зі Львовом, Мукачевом та Чопом.

  • Інтерсіті №747/748 Київ - Тернопіль курсуватиме щоденно й дасть комфортне ранкове та вечірнє сполучення для жителів Тернополя, Хмельницького, Вінниці зі столицею.

  • Інтерсіті №745/746 Київ - Львів, який гарантує довгоочікуване ранкове сполучення Львова та Києва. 

Щоденні потяги від УЗ

  •  №5/6 Запоріжжя - Ясіня,
  • №40/39 Запоріжжя - Солотвино та поїзд Луцьк - Ужгород, який у новому графіку отримав нову нумерацію 368/367. 

На УЗ зазначили, що новий графік руху поїздів на 2024 рік розроблений з урахуванням відгуків пасажирів у застосунку.

До речі, саме гірський напрямок на піку літнього сезону став найбільш популярним серед організованих груп дітей на оздоровленні з прифронтових регіонів, а також військовослужбовців у заслужених відпустках.

Нагадаємо, що раніше на Київщині підлітки розгромили вагон поїзда.

А також ми писали, що Укрзалізниця знову "влипла" у скандал.

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