Новий графік руху поїздів Укрзалізниці на 2024 рік

Укрзалізниця презентувала новий графік руху поїздів на майбутній 2024 рік. В новому розкладі призначили 14 нових рейсів, це 11 внутрішніх та 3 міжнародних. Крім того, передбачено покращення 19 рейсів по Україні та за кордон, нові сполучення для регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу УЗ.
Оновлені міжнародні напрямки
Призначений новий потяг №119/120 Дніпро - Хелм зі зручною стиковкою в напрямку Варшави, що на цілих 4 години пришвидшує дорогу для дніпрян до столиці Польщі порівняно зі сполученням через Перемишль;
Нові міжнародні поїзди Чоп - Відень та Чоп - Прага стикуються одразу з низкою поїздів по Україні.
А ось так виглядають внутрішні маршрути по Україні:
№51/52 Одеса - Запоріжжя, що курсуватиме через день, даючи в тому числі дніпрянам додаткову опцію подорожі до Одеси.
№129/130 Кременчук - Чернівці, що курсуватиме через день. Чернівці вперше отримають пряме сполучення з Кременчуком та альтернативну можливість дістатися Києва та інших міст на шляху прямування.
№216/215 Запоріжжя - Чернівці, що курсуватиме щоденно та поєднає Буковину з Івано-Франківськом, Львовом, Дніпром та Запоріжжям.
№193/192 Кривий Ріг - Ясіня, що курсуватиме через день та вперше поєднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами.
№345/346 Ужгород - Чернівці, що курсуватиме щоденно та дозволить відновити історичне пряме сполучення Закарпаття з Буковиною через популярний гірськолижний курорт у Славську.
№28/27 Київ - Мукачево, закладений у розкладі на пікові дати, поєднає столицю зі Славськом і Закарпаттям новим денним сполученням.
№145/146 Суми - Рахів дасть сполучення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття.
№365/366 Луцьк - Рахів дозволить мешканцям Луцька та Рівного отримати сполучення з Моршином, Долиною, Калушем, Франківськом, Яремче, Буковелем, Ворохтою. А ще Львів отримає максимально зручне сполучення з гірською місцевістю.
№368/367 Луцьк - Ужгород дасть сполучення Луцьку зі Львовом, Мукачевом та Чопом.
Інтерсіті №747/748 Київ - Тернопіль курсуватиме щоденно й дасть комфортне ранкове та вечірнє сполучення для жителів Тернополя, Хмельницького, Вінниці зі столицею.
Інтерсіті №745/746 Київ - Львів, який гарантує довгоочікуване ранкове сполучення Львова та Києва.
Щоденні потяги від УЗ
На УЗ зазначили, що новий графік руху поїздів на 2024 рік розроблений з урахуванням відгуків пасажирів у застосунку.
До речі, саме гірський напрямок на піку літнього сезону став найбільш популярним серед організованих груп дітей на оздоровленні з прифронтових регіонів, а також військовослужбовців у заслужених відпустках.
Нагадаємо, що раніше на Київщині підлітки розгромили вагон поїзда.
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