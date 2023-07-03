Новий драмтеатр і музей на "Азовсталі". Архітектори показали проєкти відбудови Маріуполя (фото)

Музей на "Азовсталі" і драмтеатр на новій локації

Команда Ro3Kvit пропонує демонтувати Морський бульвар і завершити забудову парком на пагорбі над морем. Автори проєкту хочуть розібрати пошкоджені будівлі, а також старі п’ятиповерхівки. Територію мікрорайону пропонують розбити на квартали 100х100 м.

Під кожною будівлею хочуть облаштувати укриття, яке можна поєднати з паркінгом.

Також архітектори радять перенести залізничні колії з набережної. Це б повністю відкрило доступ центру міста до моря та дало можливість облаштувати повноцінні пляжі. Окремі ділянки забудови перетворять у зелені публічні простори, спортивні майданчики тощо.

Таким може стати Маріуполь після відбудови (фото: Ro3Kvit)

Оскільки історичний центр Маріуполя майже повністю знищено, то знакові для міста будівлі мають бути відреставрованими за результатами міжнародних архітектурних конкурсів.

Автори проєкту пропонують збільшити у центрі кількість пішохідних зон, а також облаштувати велосипедні доріжки.

Архітектори радять перенести драмтеатр у нове місце, а на старій локації створити меморіал. Але можливість таких змін треба обговорювати з місцевими жителями.

Таким може стати Маріуполь після відбудови (фото: Ro3Kvit)

Також архітектори пропонують збудувати новий Центральний ринок, а мерію міста перенести на Азовстальську площу. Територію, яку займала колишня мерія, та будівля інституту "Гіпромез", відвести для будівництва нового сучасного головного корпусу університету.

Частину території "Азовсталі" хочуть перетворити на зелену зону. А ще архітектори пропонують побудувати новий контейнерний термінал на південному сході "Азовсталі".

Центральну територію колишнього заводу можна використовувати як локацію для публічних подій. Цехи можна реконструювати під соціальні функції. Південний захід території відвести під музей, меморіальне кладовище, створення 4 видових пішохідних маршрутів.

Таким може стати Маріуполь після відбудови (фото: Ro3Kvit)

Нова забудова мікрорайонів і збереження "вуличної сітки" ХІХ ст.

Команда Сергія Родіонова пропонує зменшити або зафіксувати площу міста, перетворивши малоповерхові райони у центрі на райони середньої забудови з високою щільністю.

У передмісті архітектори пропонують зробити райони з низькою щільністю, а в промзонах на околицях облаштувати ландшафтні парки та ферми.

Також автори проєкту пропонують збільшити кількість пішохідних вулиць, а колишні залізничні колії переформатувати у парки з веломагістралями та доріжками для бігу.

Основна концепція проєкту полягає в ущільненні географічного центру міста. Промислові зони "Азовсталі" та узбережжя Кальміусу мають перетворитись на нові змішані мікрорайони.

Таким може стати Маріуполь після відбудови (фото: команда Сергія Родіонова)

Залізничний вокзал, автовокзал, морський вокзал, вузол міського громадського транспорту облаштують між історичною частиною міста та новою.

Місто "розгорнеться" до води та природи - на півдні буде приморська зона, а на півночі - річкова. Також архітектори пропонують перенести вантажну залізницю з центру, щоб вивільнити узбережжя і з’єднати центр міста з морем.

Фахівці пропонують зробити центр вільнішим від автомобілів і вивести з міста транзитний потік вантажів. І завдяки цьому розвивати громадський транспорт.

Історичні будівлі у центрі планують реставрувати і зберегти оригінальну "вуличну сітку" ХІХ ст. Квартали мають бути ущільнені і оживлені новими будинками соціальної та міксованої функції.

Таким може стати Маріуполь після відбудови (фото: команда Сергія Родіонова)

Автори проєкту пропонують перейти від концепції монорайонів до активних і різноманітних кварталів зі змішаним використанням площі.

Новим "магнітом" Маріуполя хочуть зробити центральну площу міста XVIII ст. - базарну площу, а на місці втраченої козацької фортеці Домахи створити Музей Маріуполя.

На місці руїн драмтеатру пропонують створити центр, що поєднає пам’ятку і новий простір. Фасадна сторона буде зміщена у сторону скверу, і отримає продовження у вигляді амфітеатру, де можна буде прогулюватись.

Таким може стати Маріуполь після відбудови (фото: команда Сергія Родіонова)

На місці старого залізничного вокзалу пропонують облаштувати Кампус "Мозаїка", що стане центром відродження Маріуполя. А на території центрального пляжу створити перший технологічний центр дослідження Азовського моря.

Автори проєкту пропонують залишити територію "Азовсталі" недоторканою й дозволити природі її поглинути і "вилікувати".

Таким може стати Маріуполь після відбудови (фото: команда Сергія Родіонова)