Новый драмтеатр и музей на "Азовстали". Архитекторы показали проекты восстановления Мариуполя (фото)

Музей на "Азовстали" и драмтеатр на новой локации

Команда Ro3Kvit предлагает демонтировать Морской бульвар и завершить застройку парком на холме над морем. Авторы проекта хотят разобрать поврежденные здания, а также старые пятиэтажки. Территорию микрорайона предлагают разбить на кварталы 100х100м.

Под каждым зданием хотят обустроить укрытие, которое можно совместить с паркингом.

Также архитекторы предлагают перенести железнодорожные пути с набережной. Это полностью открыло бы доступ центру города к морю и дало возможность обустроить полноценные пляжи. Отдельные участки застройки превратят в зеленые публичные зоны, спортивные площадки и т.д.

Таким может стать Мариуполь после восстановления (фото: Ro3Kvit)

Поскольку исторический центр Мариуполя почти полностью уничтожен, знаковые для города здания должны быть отреставрированы по результатам международных архитектурных конкурсов.

Авторы проекта предлагают в центре увеличить количество пешеходных зон, а также обустроить велосипедные дорожки.

Архитекторы советуют перенести драмтеатр на новое место, а на старой локации создать мемориал. Но возможность таких изменений следует обсуждать с местными жителями.

Таким может стать Мариуполь после восстановления (фото: Ro3Kvit)

Также архитекторы предлагают построить новый Центральный рынок, а мэрию города перенести на Азовстальскую площадь. Территорию, которую занимала бывшая мэрия, и здание института "Гипромез", отвести для строительства нового современного главного корпуса университета.

Часть территории "Азовстали" хотят превратить в зеленую зону. А еще архитекторы предлагают построить новый контейнерный терминал на юго-востоке "Азовстали".

Центральную территорию бывшего завода можно использовать в качестве локации для публичных событий. Цеха можно реконструировать под социальные функции. Юго-запад территории отвести под музей, мемориальное кладбище, создание 4 видовых пешеходных маршрутов.

Таким может стать Мариуполь после восстановления (фото: Ro3Kvit)

Новая застройка микрорайонов и сохранение "уличной сетки" ХІХ ст.

Команда Сергея Родионова предлагает уменьшить или зафиксировать площадь города, превратив малоэтажные районы в центре в районы средней застройки с высокой плотностью.

В пригороде архитекторы предлагают сделать районы с низкой плотностью, а в промзонах в окрестностях обустроить ландшафтные парки и фермы.

Также авторы проекта предлагают увеличить количество пешеходных улиц, а бывшие железнодорожные пути переформатировать в парки с веломагистралями и дорожками для бега.

Основная концепция проекта состоит в уплотнении географического центра города. Промышленные зоны "Азовстали" и побережья Кальмиуса должны превратиться в новые смешанные микрорайоны.

Таким может стать Мариуполь после восстановления (фото: команда Сергея Родионова)

Железнодорожный вокзал, автовокзал, морской вокзал, узел городского общественного транспорта обустроят между исторической частью города и новой.

Город "развернется" к воде и природе - на юге будет приморская зона, а речная - на севере. Также архитекторы предлагают перенести грузовую железную дорогу из центра, чтобы высвободить побережье и соединить центр города с морем.

Специалисты предлагают сделать центр более свободным от автомобилей и вывести из города транзитный поток грузов. И благодаря этому развивать общественный транспорт.

Исторические здания в центре планируют реставрировать и сохранить "уличную сетку" XIX в. Кварталы должны быть уплотнены и оживлены новыми домами социальной и миксованной функции.

Таким может стать Мариуполь после восстановления (фото: команда Сергея Родионова)

Авторы проекта предлагают перейти от концепции монорайонов к разнообразным кварталам со смешанным использованием площади.

Новым "магнитом" Мариуполя хотят сделать центральную площадь города XVIII ст. - базарную площадь, а на месте утраченной казацкой крепости Домахи создать Музей Мариуполя.

На месте руин драмтеатра предлагают создать центр, что соединяет памятник и новое пространство. Фасадная сторона будет смещена в сторону сквера, и получит продолжение в виде амфитеатра, где можно будет гулять.

Таким может стать Мариуполь после восстановления (фото: команда Сергея Родионова)

На месте старого железнодорожного вокзала предлагают обустроить Кампус "Мозаика", который станет центром возрождения Мариуполя. А на территории центрального пляжа создать первый технологический центр исследования Азовского моря.

Авторы проекта предлагают оставить территорию "Азовстали" неприкосновенной и разрешить природе ее поглотить и "вылечить".

Таким может стать Мариуполь после восстановления (фото: команда Сергея Родионова)