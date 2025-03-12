Новинки українського кіно: 4 фільми, які вийдуть у березні

"Відпустка наосліп"

13 березня на екрани виходить захоплива комедія з Даніелем Салемом і Тетяною Малковою. У центрі сюжету - історія успішної київської бізнес-леді, яку поважають керівники, але не можуть терпіти підлеглі. Щоб трохи відпочити від своєї шефині, колеги вирішують відправити її у відпустку на вершину українських Карпат. Там на героїню чекають несподівані сюрпризи, пригоди та нові знайомства. Ця поїздка кардинально змінює її життя і перевертає все з ніг на голову.

"24.02. День, коли ми об'єдналися"

З 20 березня глядачі можуть побачити документальний фільм-есе про перший день широкомасштабного вторгнення військ РФ в Україну - 24 лютого 2022 року. Хронологія та історія початку війни показані через призму виставки в музеї Національної історії України, де й відбувалися зйомки. Ця картина дає змогу дізнатися, що українська нація вже втретє з початку ХХ століття витримує важкі бої на своїй землі та бореться не лише за свою свободу, а й за свободу всієї Європи.

"раша гудбай"

З 27 березня в Україні покажуть новий фільм студії "Квартал 95" з Катериною Варченко в головній ролі. Героїня цієї історії - українка, яка вже 10 років живе в окупації. Її свідомість повністю промита, і вона сама стала пропагандистом неправдивих ідей і фейків про Україну. Але одного разу з усім цим багажем у голові вона випадково опиняється на заході України. Тут їй дається шанс піддати сумніву все, у що вона вірила, і переосмислити свою реальність.

"Ярослав Мудрий - тесть Європи"

Фільм про великого князя Київського Ярослава Мудрого глядачі зможуть подивитися з 27 березня. Цю картину знято в жанрі, який поєднує документальне кіно та художню реконструкцію. Творці показують, як кульга, який у дитинстві зазнавав цькування від братів, перетворився на могутнього правителя, який об'єднав землі Русі навколо Києва та створив наймогутнішу державу Середньовічної Європи. Значна частина фільму присвячена тому, як Київська Русь у XI столітті будувала міцні зв'язки з найпотужнішими державами Європи того часу.

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