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Новинки 2025 року: 5 комедійних серіалів, які подарують море сміху

Нові комедійні серіали, які подарують гарний настрій (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Ці серіальні новинки 2025 року доводять, що життя може бути сповнене неочікуваних та яскравих пригод. Запасайтеся попкорном та насолоджуйтеся переглядом!

Від сімейних до кримінальних - РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує вашій увазі добірку нових комедійних серіалів.

"Плеймейкерка" 

Життя Айли Гордон кардинально змінюється, коли брат потрапляє в лікарні. Їй доручають керувати сімейною баскетбольною командою і разом з тим конфліктами між гравцями, персоналом і спонсорами.


"Зміна передач"

Життя упертого вдівця Метта набуває нових фарб, коли в його майстерні з'являється донька з дітьми. Вона щойно розірвала стосунки з чоловіком і вирішила пожити з батьком, що, звісно, кардинально змінює його динаміку життя.


"Амандаленд"

Історія обертається навколо яскравої Аманди, яка після розлучення переїздить з дітьми до нового району. Тут вона зіштовхується з новими соціальними та материнськими викликами, що не обходиться без курйозних моментів.


"Кришталева стіна"

Німецький серіал про професійну бійчиню ММА, яка стає особистим охоронцем спадкоємця-мільйонера Ніколаса Дарденна. Водночас вона намагається розкрити правду про смерть свого батька, проте почуття захисницею та багатієм ускладнюють справу. 


"Хороший/Поганий коп"

Ситком розповідає дует поліцейських. Серйозна Лу і невпевнений Генрі, які за сумісництвом сестра і брат, змушені працювати як напарники. Їм доводиться боротися з яскравими мешканцями, серйозною нестачею ресурсів і дуже складними стосунками між собою.

 

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