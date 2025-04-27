Новинки 2025 року: 5 комедійних серіалів, які подарують море сміху

"Плеймейкерка"

Життя Айли Гордон кардинально змінюється, коли брат потрапляє в лікарні. Їй доручають керувати сімейною баскетбольною командою і разом з тим конфліктами між гравцями, персоналом і спонсорами.



"Зміна передач"

Життя упертого вдівця Метта набуває нових фарб, коли в його майстерні з'являється донька з дітьми. Вона щойно розірвала стосунки з чоловіком і вирішила пожити з батьком, що, звісно, кардинально змінює його динаміку життя.



"Амандаленд"

Історія обертається навколо яскравої Аманди, яка після розлучення переїздить з дітьми до нового району. Тут вона зіштовхується з новими соціальними та материнськими викликами, що не обходиться без курйозних моментів.



"Кришталева стіна"

Німецький серіал про професійну бійчиню ММА, яка стає особистим охоронцем спадкоємця-мільйонера Ніколаса Дарденна. Водночас вона намагається розкрити правду про смерть свого батька, проте почуття захисницею та багатієм ускладнюють справу.



"Хороший/Поганий коп"

Ситком розповідає дует поліцейських. Серйозна Лу і невпевнений Генрі, які за сумісництвом сестра і брат, змушені працювати як напарники. Їм доводиться боротися з яскравими мешканцями, серйозною нестачею ресурсів і дуже складними стосунками між собою.