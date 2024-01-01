З Новим роком 2024! Найдушевніші привітання для ваших рідних та близьких людей

Новий рік 2024 настав. Незважаючи на війну в нашій країні - це сімейне свято, з яким буде приємно привітати та отримати привітання.
В матеріалі РБК-Україна (проект Styler) ми зібрали найкращі привітання в листівках, віршах та прозі. Вітайте своїх рідних та близьких людей.
З Новим роком шлю вітання
І бажаю в гарну мить
Успіху, добра, натхнення,
Тільки в мирі, в щасті жить.
Хай цвіте казково доля,
Рік удачу принесе.
Нехай збудуться всі мрії,
Буде хай найкращим все.
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З Новим роком, українці!
Хай в квартирі і хатинці
Заіскриться вогник чуда,
Хай добро до вас прибуде!
Хай насіється із неба
Те, чого усім вам треба.
Хай зійде вам Божа ласка,
І в життя приходить казка
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Новий рік до нас спішить —
Незабутня, світла мить!
Хай подарує всім тепло,
Благополуччя і добро.
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В новорічну ніч хай здійсняться
Всі твої бажання.
Родина нехай тішить,
А війна на нашій землі буде остання.
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Нехай Новий 2024 рік принесе лише здійснення всіх мрій, безліч приємних моментів та найяскравіші емоції. Вітаю!
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Нехай в Новому 2024 році твої бажання божеволіють від твоїх можливостей!
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Бажаю у році новому - радості,
У справах - мудрості,
В дружбі - вірності,
В серці - кохання!
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Хочу побажати, щоб в Новому році у вас все було красиве і нове, починаючи від квартири і закінчуючи посмішками друзів!
Вітаємо вас із чарівним святом, яке завжди обіцяє і дарує безліч див! Не переставайте чекати сюрпризів, а також не закривайте своє серце для веселощів, щирості і добра!
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З Новим роком! Нехай кожен знайде щастя і любов, а в Україні запанує перемога.
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Вітаю з Новим роком. Бажаю раціонально розподіляти всі доходи, мінімізувати свої витрати, примножувати бюджет і витрачати його на виконання заповітних мрій!
З Новим роком! Нехай прийдешній рік відкриє двері до світу, де кожен день сповнений чудес та нових можливостей. Бажаю, щоб кожна мить була, як відлік щасливих хвилин, а кожен крок був впевнений та вів до здійснення мрій. Нехай твоє серце огортає тепло близьких та рідних людей, а душа буде сповнена щастям.
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Щасливого нового року! Бажаю тобі крокувати до особистих перемог, і щоб кожен день був сповнений новими відкриттями. Нехай кожна мить приносить радість, а щастя та любов завжди супроводжують тебе!
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Ось і приходить Новий рік, вже стукає в двері! Нехай він принесе із собою тільки радість, здоров’я, щастя та добрі новини! А всі негаразди, хвороби та сум давайте залишимо позаду, не будемо брати у рік новий. І нехай неодмінно всі мрії збудуться! з Новим роком!
Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.
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