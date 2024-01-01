С Новым годом 2024! Самые душевные поздравления для ваших родных и близких

Поздравления с Новым годом в стихах

Год Дракона – славный год,

Он вам радость принесет.

Будет он оберегать,

От невзгод Вас охранять.

Я желаю в Новый год,

Чтобы не было хлопот,

Улыбок, смеха и везенья

И жить в хорошем настроении.

***

Вот стучится к нам Дракон,

Что же приготовил он?

Смеха, радости, любви,

И душевной теплоты.

Пусть же в этот Новый год,

Чудо вдруг произойдет,

И мечты пусть сбудутся,

А печаль, забудется.

***

Новый год уж наступает,

Прилетает к нам Дракон.

Всем удачи пожелаем,

Счастья, радости вагон!

Пусть Дракон прибавит силы,

И здоровья во сто крат!

И пусть жизнь будет красивой,

Полной красок и тепла!

***

Чтобы Дракон принес удачу

И исполнил все мечты,

В Новый год я вам желаю

Счастья, радости, любви!

Мощи, ловкости, везения,

Красоты, здоровья, сил.

Чтобы год вам только радость

И победы приносил!

СМС поздравления с Новым годом 2024

Пусть Новый 2024 год принесет лишь исполнение всех мечтаний, множество приятных моментов и самые яркие эмоции. Поздравляю!

***

Пусть в Новом 2024 году твои желания сходят с ума от твоих возможностей!

***

Желаю в году новом – радости,

В делах - мудрости,

В дружбе - верности,

В сердце - любви!

***

Хочу пожелать, чтобы в Новом году у вас все было красиво и ново, начиная от квартиры и заканчивая улыбками друзей!

Поздравляем вас с волшебным праздником, который всегда обещает и дарит множество чудес! Не переставайте ждать сюрпризов, а также не закрывайте свое сердце для веселья, искренности и добра!

***

С Новым годом! Пусть каждый найдет счастье и любовь, а в Украине воцарится победа.

***

Поздравляю с Новым годом. Желаю рационально распределять все доходы, минимизировать свои расходы, приумножать бюджет и тратить его на исполнение заветных мечтаний!

Поздравление с Новым 2024 годом в прозе

С Новым годом! Пусть грядущий год откроет двери в мир, где каждый день полон чудес и новых возможностей. Желаю, чтобы каждый миг был, как отсчет счастливых минут, а каждый шаг был уверен и вел к мечтам. Пусть твое сердце окутывает тепло близких и родных людей, а душа будет исполнена счастья.

*****

Счастливого нового года! Желаю тебе шагать к личным победам и чтобы каждый день был полон новыми открытиями. Пусть каждый миг приносит радость, а счастье и любовь всегда сопровождают тебя!

*****

Вот и приходит Новый год, уже стучится в дверь! Пусть он принесет с собой только радость, здоровье, счастье и хорошие новости! А все невзгоды, болезни и грусть давайте оставим позади, не будем брать в год новый. И пусть обязательно все мечты сбудутся! с Новым годом!