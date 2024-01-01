С Новым годом 2024! Самые душевные поздравления для ваших родных и близких

Новый год 2024 года наступил. Несмотря на войну в нашей стране - это семейный праздник, с которым будет приятно поздравить и получить поздравления.
В материале РБК-Украина (проект Styler) мы собрали лучшие поздравления в открытках, стихах и прозе. Поздравляйте своих родных и близких.
Год Дракона – славный год,
Он вам радость принесет.
Будет он оберегать,
От невзгод Вас охранять.
Я желаю в Новый год,
Чтобы не было хлопот,
Улыбок, смеха и везенья
И жить в хорошем настроении.
***
Вот стучится к нам Дракон,
Что же приготовил он?
Смеха, радости, любви,
И душевной теплоты.
Пусть же в этот Новый год,
Чудо вдруг произойдет,
И мечты пусть сбудутся,
А печаль, забудется.
***
Новый год уж наступает,
Прилетает к нам Дракон.
Всем удачи пожелаем,
Счастья, радости вагон!
Пусть Дракон прибавит силы,
И здоровья во сто крат!
И пусть жизнь будет красивой,
Полной красок и тепла!
***
Чтобы Дракон принес удачу
И исполнил все мечты,
В Новый год я вам желаю
Счастья, радости, любви!
Мощи, ловкости, везения,
Красоты, здоровья, сил.
Чтобы год вам только радость
И победы приносил!
Пусть Новый 2024 год принесет лишь исполнение всех мечтаний, множество приятных моментов и самые яркие эмоции. Поздравляю!
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Пусть в Новом 2024 году твои желания сходят с ума от твоих возможностей!
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Желаю в году новом – радости,
В делах - мудрости,
В дружбе - верности,
В сердце - любви!
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Хочу пожелать, чтобы в Новом году у вас все было красиво и ново, начиная от квартиры и заканчивая улыбками друзей!
Поздравляем вас с волшебным праздником, который всегда обещает и дарит множество чудес! Не переставайте ждать сюрпризов, а также не закрывайте свое сердце для веселья, искренности и добра!
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С Новым годом! Пусть каждый найдет счастье и любовь, а в Украине воцарится победа.
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Поздравляю с Новым годом. Желаю рационально распределять все доходы, минимизировать свои расходы, приумножать бюджет и тратить его на исполнение заветных мечтаний!
С Новым годом! Пусть грядущий год откроет двери в мир, где каждый день полон чудес и новых возможностей. Желаю, чтобы каждый миг был, как отсчет счастливых минут, а каждый шаг был уверен и вел к мечтам. Пусть твое сердце окутывает тепло близких и родных людей, а душа будет исполнена счастья.
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Счастливого нового года! Желаю тебе шагать к личным победам и чтобы каждый день был полон новыми открытиями. Пусть каждый миг приносит радость, а счастье и любовь всегда сопровождают тебя!
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Вот и приходит Новый год, уже стучится в дверь! Пусть он принесет с собой только радость, здоровье, счастье и хорошие новости! А все невзгоды, болезни и грусть давайте оставим позади, не будем брать в год новый. И пусть обязательно все мечты сбудутся! с Новым годом!
Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.
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