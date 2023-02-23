Пошкоджує ДНК сильніше: дослідники зробили важливу заяву про шкоду вейпів і сигарет

Дослідники з'ясували, що використання електронних сигарет, які колись позиціонувалися як "здоровіша" альтернатива тютюну, насправді можуть призвести до таких же небезпечних захворювань. Також вейпінг здатний спричинити навіть більше пошкодження ДНК, ніж куріння звичайних цигарок.

У революційному дослідженні група фахівців із Медичної школи Кека Університету Південної Каліфорнії (США) проаналізувала епітеліальні клітини, взяті з рота вейперів, курців тютюнових сигарет та людей, які ніколи не курили та не пробували вейпінг.

Результати показують, що пошкодження ДНК було в 2,6 раза більше у вейперів та в 2,2 раза більше у курців порівняно з тими, хто не палить.

Також зазначається, що найвищий рівень пошкодження ДНК спостерігався у вейперів, які використовували капсули. Далі за ними слідували любителі використовувати моди.

Команда дослідників також виявила, що вейпи із солодким смаком пов'язані з найвищим рівнем ушкодження ДНК, за ними йдуть аромати м'яти та фруктів.

"Вперше ми показали, що чим більше вейпери використовували електронні сигарети і чим довше вони їх використовували, тим більше пошкоджень ДНК відбувалося в їхніх клітинах ротової порожнини", - розповів старший автор дослідження, професор відділу дослідження населення та науки про громадське здоров'я в Школі медицини Кека Ахмад Бесаратінія.

Науковець додав, що така сама "картина спостерігалася у курців".

Це важливе дослідження є першим, у якому чітко розмежовано пошкодження ДНК, що відбувається у завзятих вейперів та курців, а також були подані подробиці про ризики, з якими стикаються люди електронних сигарет, пише Study Finds.

Пошкодження ДНК епітеліальних клітин ротової порожнини є ранньою зміною, що пов'язано з підвищеним ризиком багатьох типів хронічних захворювань, включаючи рак та запальні захворювання.

Додамо, що дослідження засноване на попередніх дослідженнях, проведених Бесаратинією та його командою, які показали, що вейпінг пов'язаний з генетичними змінами, а також іншими біологічними змінами, які призводять до захворювань.