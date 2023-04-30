Нові вагони метро з'явилися на вулицях Києва (відео і фото)

Що відомо про "польські" вагони

Відправлення першої партії у кількості шести вагонів із Польщі було анонсовано владою Києва на початку цього тижня. Йдеться про передачу складу серії №717 - це допомога від Варшавського метрополітену та Міжнародної асоціації громадського транспорту.

У мерії столиці зазначали, що ці вагони насамперед використовуватимуться як технічні донори для проведення капітальних ремонтів рухомого складу київського метрополітену.

Однак частину "польських" вагонів експлуатуватимуть як повноцінний рухомий склад на лініях підземки.

Вагони метро із Польщі привезли для оновлення рухомого складу столичної підземки (фото: скріншот з відео)

Вагони метро із Варшави привезли до Києва

На вихідних жителі Києва могли спостерігати колону автопоїздів на вулицях, які перевозили вагони.

На вулицях Києва тягачі везли вагони із Варшави (фото: скріншот з відео)

"У складі автопоїздів були надпотужні сідлові тягачі Volvo FH16 колісної формули 8х4, оснащені 700-сильними двигунами. Вони буксирували багатовісні, з розсувною рамою напівпричепи-важковози Goldhofer, на яких, власне, і знаходилися вагони метро", - йдеться в описі відео у YouTube.

На ролику можна побачити вагони червоно-білого кольору із жовтою смугою посередині. На боках красувалися написи польською мовою.

Відео: "польські" вагони метро на тягачах перевезли до парку Київського метрополітену

Оновлення рухомого складу метро у Києві

Варто зазначити, що зараз у Київському метрополітені 80% вагонів - російського виробництва, причому більш ніж половина з них потребує модернізації, оновлення чи заміни.

Таким чином домовленості з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо відновлення та модернізації транспортної інфраструктури української столиці покликаний допомогти Києву модернізувати свій рухомий склад метро та покінчити з колишньою залежністю міста від постачання з РФ.

Польські поїзди серії 81 випускалися для Варшави у російських Митищах з 1989 року. Хоча вони були у вжитку, поляки згодом провели модернізацію. Зокрема, переробили вентиляційну систему, додали кондиціонери, замінили сидіння та загалом інтер'єр салонів. Останній ремонт такого типу вагонів проводився у 2017-2022 роках.

Ось так виглядають варшавські вагони:

Вагони метро з Варшави тепер курсуватимуть у київській підземці (фото: transport-publiczny)