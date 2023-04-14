Стало відомо, коли відкриють метро на Виноградар
Мер Києва Віталій Кличко розповів, коли відкриють нову станцію метро "Мостицька" на Виноградарі, яку мали запустити ще минулого року.
Про це заявив очільник столиці заявив в ефірі телеканалу "Київ".
Коли відкриють метро на Виноградарі
"Я хочу вибачитись перед киянами. У нас було заплановано завершити будівництво ще в минулому році, але з початком військових дій ми зупинили його. Воно було зупинене з об'єктивної причини - з Києва виїхала велика кількість мешканців. Також велика частина працівників підприємств, які були долучені до робіт, виїхали за кордон. Частина пішла у лави ЗСУ", - розповів мер.
Кличко при цьому наголосив, що у цьому році відновили будівництво метрополітену.
"Вже зараз будівництво набирає обертів для того, щоб у наступному році врешті-решт метро на Виноградар відкрити", - додав мер.
Якою буде нова станція метро
Раніше повідомлялось, що станція "Мостицька" буде освітлюватись ліхтарями у вигляді грона винограду, через назву цього району столиці.
Архітектурно це буде витримана у стилі мінімалізму станція. Посеред платформи стоятимуть лави. На стінах буде намальована "Сирецько-печерська лінія".
Відомо, що згідно з планами цю лінію метро в майбутньому мають продовжити ще трьома станціями - "Проспект Правди", "Маршала Гречка" та "Виноградар".
Так виглядатиме станція "Мостицька" (фото: metrovynohradar.org.ua)
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