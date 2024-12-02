Нові стосунки після розриву або втрати коханих: коли та як їх починати

Втрата коханої людини завжди супроводжується болем, спустошенням і відчуттям, що життя більше ніколи не буде таким, як раніше. Проте час лікує і з'являється потреба рухатися далі й відкриватися новим стосункам. Це може викликати страхи, сумніви чи навіть почуття провини. Тож як зрозуміти, що ви готові до нових стосунків, і почати їх правильно?
Коли та як починати нові стосунки після втрати, розповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) магістр психології та психотерапевт Наталія Гаріна.
Ви прожили біль втрати
Якщо ви дозволили собі відчути й прийняти біль утрати, це ознака, що ви готові до нових почуттів. Придушені емоції можуть перешкоджати побудові здорових стосунків.
З’являється інтерес до життя
Якщо ви почали відчувати радість у маленьких речах, цікавитися людьми й світом навколо, це сигнал, що серце готове відкритися новому.
Відсутність почуття провини
Багато людей відчувають, що нові стосунки - це зрада пам’яті про кохану людину. Проте любов, яку ви пережили, завжди залишиться частиною вашого життя. Початок нових стосунків - це не заміна, а продовження вашого шляху.
Прислухайтеся до себе. Якщо почуття тривоги або провини надто сильні, можливо, ви ще не готові. Дайте собі час.
Зверніться за підтримкою. Розмова з психологом допоможе зрозуміти свої емоції й визначити, що вам потрібно.
"Нові стосунки - це не зрада минулого, а можливість знайти нову радість і підтримку в житті. Пам’ятайте, що у вас є право на щастя, і ваша здатність любити свідчить про вашу силу й бажання жити далі", - радить Наталія Гаріна.
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