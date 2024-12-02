Нові стосунки після розриву або втрати коханих: коли та як їх починати

Як зрозуміти, що вже час рухатися далі

Ви прожили біль втрати

Якщо ви дозволили собі відчути й прийняти біль утрати, це ознака, що ви готові до нових почуттів. Придушені емоції можуть перешкоджати побудові здорових стосунків.

З’являється інтерес до життя

Якщо ви почали відчувати радість у маленьких речах, цікавитися людьми й світом навколо, це сигнал, що серце готове відкритися новому.

Відсутність почуття провини

Багато людей відчувають, що нові стосунки - це зрада пам’яті про кохану людину. Проте любов, яку ви пережили, завжди залишиться частиною вашого життя. Початок нових стосунків - це не заміна, а продовження вашого шляху.

Як розпочати нові стосунки

Дозвольте цьому досвіду бути новим, не порівнюйте нового партнера із попереднім. Якщо постійно вертатись в спогадах до колишнього і шукати щось для порівняння між двома партнерами, це спричинить перенесення старого досвіду в нові стосунки. Будьте чесними з самого початку. Ви винесли із попередніх стосунків уроки, тому одразу зазначте якими є ваші "больові" точки й чого краще уникати в стосунках. Рухайтеся поступово. Дайте собі час і не поспішайте. Пізнавайте нову людину поступово, щоб зрозуміти, чи готові ви до глибшого зв’язку.

А якщо накриває сумнівами?

Прислухайтеся до себе. Якщо почуття тривоги або провини надто сильні, можливо, ви ще не готові. Дайте собі час.

Зверніться за підтримкою. Розмова з психологом допоможе зрозуміти свої емоції й визначити, що вам потрібно.

"Нові стосунки - це не зрада минулого, а можливість знайти нову радість і підтримку в житті. Пам’ятайте, що у вас є право на щастя, і ваша здатність любити свідчить про вашу силу й бажання жити далі", - радить Наталія Гаріна.