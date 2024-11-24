Чи може людина бути самотньою та щасливою? Ця правда від експерта вас вразить

Самотність часто сприймається як стан, якого слід уникати. Багато людей вважають, що для щастя обов’язково потрібні стосунки чи родина. Але чи справді можна бути щасливим, коли ти самотній?

Що потрібно насправді для щастя та чи залежить це від самотності, розповідає для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Психологи стверджують, що щастя - це насамперед внутрішній стан, який не завжди залежить від інших людей. Самотність може бути часом для саморозвитку, пізнання себе та формування здорових звичок. Це шанс присвятити себе цілям та мріям, які могли б залишитися нереалізованими у стосунках.

Самотні люди можуть знайти задоволення в особистих досягненнях, відчувати радість від спілкування з друзями та родиною, а також повною мірою насолоджуватися своїми захопленнями.

Для багатьох самотність - це можливість створити сильний зв’язок із собою. Коли ми самі, ми можемо об’єктивніше оцінити свої потреби та бажання. Це допомагає виявити справжні цінності та зрозуміти, які стосунки ми хочемо будувати у майбутньому.

Самотність - це також свобода від компромісів та можливість повністю контролювати свій час і простір.

Проте, важливо розрізняти "бути самотнім" і "відчувати самотність". Дехто відчуває самотність навіть у стосунках, тоді як інші знаходять радість у своїй самоті.

Здатність бути щасливим без партнера значною мірою залежить від уміння задовольняти свої емоційні потреби самостійно, знайти сенс у щоденних справах і мати підтримку з боку друзів чи родини.

Самотність може стати можливістю для розвитку впевненості в собі та навичок емоційної стійкості.

"Щаслива самотність - це не міф, а реальний стан, який можливий для кожного, хто готовий інвестувати час у власне життя, інтереси та емоційне благополуччя", - резюмує Віталій Курсік.