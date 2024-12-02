Новые отношения после разрыва или потери любимых: когда и как их начинать

Утрата любимого человека всегда сопровождается болью, опустошением и ощущением, что жизнь больше никогда не будет такой, как раньше. Однако время лечит, и возникает необходимость двигаться дальше и открываться новым отношениям. Это может вызвать страхи, сомнения или чувство вины. Как же понять, что вы готовы к новым отношениям, и начать их правильно?
Когда и как начинать новые отношения после потери, рассказала магистр психологии и психотерапевт Наталья Гарина для РБК-Украина (проект Styler).
Вы прожили боль потери
Если вы позволили себе почувствовать и принять боль утраты, это признак того, что вы готовы к новым чувствам. Подавленные эмоции могут препятствовать построению здоровых отношений.
Возникает интерес к жизни
Если вы начали испытывать радость в маленьких вещах, интересоваться людьми и окружающим миром, это сигнал, что сердце готово открыться новому.
Отсутствие чувства вины
Многие люди чувствуют, что новые отношения - это предательство памяти о любимом человеке. Однако любовь, которую вы пережили, всегда останется частью вашей жизни. Начало новых отношений - это не замена, а продолжение вашего пути.
Прислушайтесь к себе. Если чувство тревоги или вины слишком сильно, возможно, вы еще не готовы. Дайте себе время.
Обратитесь за поддержкой. Разговор с психологом поможет понять свои эмоции и определить, что вам нужно.
"Новые отношения - это не измена прошлому, а возможность обрести новую радость и поддержку в жизни. Помните, что у вас есть право на счастье, и ваша способность любить свидетельствует о вашей силе и желании жить дальше", - советует Наталья Гарина.
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