Нові смартфони будуть особливими. Розкрито офіційну дату презентації Samsung Galaxy S24

Компанія Samsung повідомила, що на заході Galaxy Unpacked будуть представлені "останні мобільні пристрої в портфоліо Galaxy". У тизерному відеоролику компанія прямо заявляє про прихід "Galaxy AI", що має на увазі появу штучного інтелекту, розробленого Samsung, у смартфонах.

Для створення передчуття перед заходом, Samsung планує надати жителям США знижку в 50 доларів за попереднього замовлення нових смартфонів Galaxy через фірмовий онлайн-магазин або програму Samsung з 2 по 16 січня.

В останні роки оновлення серії Galaxy S від Samsung відбувалося в лютому, проте цього року компанія вирішила представити свої флагмани нового покоління трохи раніше, ніж зазвичай.

Передбачається, що Galaxy S24 Ultra отримає титанову рамку корпусу, подібно до iPhone 15 Pro, але візуально нові смартфони Samsung мало відрізнятимуться від попередніх моделей.

Перше "живе" фото Samsung Galaxy S24 Ultra (фото: X/

Очікується, що Galaxy S24, S24 Plus та S24 Ultra будуть оснащені процесорами Samsung Exynos 2400 або Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 залежно від регіону продажу. Витіки, які схожі на рекламну документацію для рітейлерів, вказують на те, що моделі Galaxy S24 Plus та S24 Ultra зможуть використовувати штучний інтелект для редагування фотографій та заповнення просторів за допомогою функції Generative Edit.

Також з'явилися дані про додавання до програми Samsung Phone функції перекладу мови в реальному часі, що дозволяє двом людям, які говорять різними мовами, вільно розмовляти. Але на початку ця функція підтримуватиме лише дві мови - англійську та іспанську.