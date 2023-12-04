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Лінійку Samsung Galaxy S24 повністю розсекретили до анонсу (фото)

Понеділок 04 грудня 2023 15:13
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Лінійку Samsung Galaxy S24 повністю розсекретили до анонсу (фото) Офіційні рендери Samsung Galaxy S24 (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

У міру наближення презентації смартфонів серії Samsung Galaxy S24, запланованої на 17 січня в Сан-Хосе (Каліфорнія, США) на заході Galaxy Unpacked, у мережі все частіше з'являються витікання інформації про майбутні новинки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-видання WindowsReport.

На рендерах можна побачити збереження дизайну, який Samsung використовує у своїх смартфонах Galaxy вже кілька років. Відзначаються колірні варіанти, такі як фіолетовий та жовтий, які, ймовірно, стануть фірмовими для всіх флагманів під загальним терміном "титанові".

Важливим є плоский екран Galaxy S24 Ultra, що є зміною в порівнянні з попередніми вигнутими екранами, введеними компанією Samsung багато років тому.

Лінійку Samsung Galaxy S24 повністю розсекретили до анонсу (фото)Samsung Galaxy S24 Ultra (фото: WindowsReport)

Що стосується технічних характеристик, Galaxy S24 Ultra оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 3, QHD+ екраном з роздільною здатністю 6,8 дюйма та частотою оновлення 120 Гц, 12 ГБ ОЗУ, варіантами флеш-пам'яті від 256 ГБ до 1 ТБ.

Також він матиме безліч камер з роздільною здатністю 200 (основна), 12 (надширококутна), 10 (телеоб'єктив з 3-кратним наближенням) та 50 Мп ("телевік" з 5-кратним наближенням), акумулятор ємністю 5 000 мА/год, Wi -Fi 7 та Bluetooth 5.3.

Лінійку Samsung Galaxy S24 повністю розсекретили до анонсу (фото)Samsung Galaxy S24 Ultra (фото: WindowsReport)

Galaxy S24 Plus, маючи майже ті ж характеристики, відрізняється зменшеною діагоналлю екрана (6,7 дюйма), відсутністю варіанту з 1 ТБ пам'яті, відсутністю другого "телевика", основною камерою з роздільною здатністю 50 Мп і ємністю акумулятора 4 900 мА/год.

Що стосується Galaxy S24, цю модель відрізняє Exynos 2 400 (на відміну від S24 Plus, який, можливо, також має Snapdragon 8 Gen 3 на ринку), 8 ГБ ОЗУ, акумулятор ємністю 4 000 мА/год, екран Full HD+ діагоналлю 6,2 дюйми, 128 ГБ флеш-пам'яті в базовій версії та підтримка Wi-Fi 6E.

Лінійку Samsung Galaxy S24 повністю розсекретили до анонсу (фото)Samsung Galaxy S24 Plus (фото: WindowsReport)

Нагадаємо, що Samsung Galaxy S24 Ultra вперше "засвітився" на живих фото.

А ще ми писали про те, коли можна буде купити Samsung Galaxy S24 і яка в нього буде ціна.

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