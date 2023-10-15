Нові штрафи для українців, які люблять рибалити. Що змінилося

Що змінилося

Наприкінці вересня поточного року Кабінет міністрів ухвалив постанову №1042, якою затвердив нові такси для обчислення розміру шкоди, завданої порушенням законодавства про рибне господарство внаслідок:

незаконного вилову

знищення або пошкодження водних біоресурсів

незаконного знищення чи погіршення середовища їхнього існування

Таке рішення має систематизувати підхід до розрахунку збитків за незаконний вилов риби.

Крім того, було скасовано методику розрахунку збитків для підприємців, яка містила складні формули з багатьма складовими (що не враховували розмір шкоди, заподіяний водним мешканцям).

Чинні штрафи

Відтепер збитки, завдані рибному господарству, розраховуватимуться за єдиним підходом - не розділяючи порушників на фізичних та юридичних осіб.

Штраф за незаконний вилов одного екземпляру:

форелі - 7 225 грн

сома - 5 117 грн

сазана (коропа) - 3 706 грн

товстолоба - 3 638 грн

білого амура - 3 638 грн

судака - 3 587 грн

щуки - 3 468 грн

окуня - 3 162 грн

ляща - 1 649 грн

білизни (жереха) - 1 649 грн

лина - 1 598 грн

головня - 1 598 грн

чехоні - 1 581 грн

рибця - 1 581 грн

синця - 1 581 грн

плітки (тарані) - 1 564 грн

Скріншот (фото: darg.gov.ua)

Норми на вилов

Ще у грудні 2022 року до правил любительського і спортивного рибальства було внесено низку змін.

Скріншот (darg.gov.ua)

Згідно з чинними нормами і правилами, рибалки можуть необмежено ловити, зокрема:

атерину

верховодку (уклейку)

карликового американського сома

ротань головешку

сонячного окуня

тюльку

чебачка амурського

рапанів

Раків дозволяється виловити не більше 30 штук, двостулкових молюсків - до п'яти кілограмів, а креветок - до кілограма.

Скріншот (darg.gov.ua)

Водночас на вилов інших видів риб існують обмеження:

за вагою (до трьох кілограмів)

за розміром (у сантиметрах)

Мінімально дозволені для вилову розміри риб - також чітко прописані.

Скріншот (darg.gov.ua)