Нові штрафи для українців, які люблять рибалити. Що змінилося

Бажання українців порибалити на березі річки, озера чи ставка не змінило навіть повномасштабне вторгнення РФ. Однак не слід забувати про чинні норми на вилов та штрафи, які загрожують рибалкам.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про зміни в законодавстві щодо розрахунку збитків для водних біоресурсів, штрафи за незаконний вилов риби в Україні та правила любительського й спортивного рибальства.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сайт Державного агентства розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм України, постанова Кабінету міністрів №1042, Правила любительського і спортивного рибальства.
Наприкінці вересня поточного року Кабінет міністрів ухвалив постанову №1042, якою затвердив нові такси для обчислення розміру шкоди, завданої порушенням законодавства про рибне господарство внаслідок:
Таке рішення має систематизувати підхід до розрахунку збитків за незаконний вилов риби.
Крім того, було скасовано методику розрахунку збитків для підприємців, яка містила складні формули з багатьма складовими (що не враховували розмір шкоди, заподіяний водним мешканцям).
Відтепер збитки, завдані рибному господарству, розраховуватимуться за єдиним підходом - не розділяючи порушників на фізичних та юридичних осіб.
Штраф за незаконний вилов одного екземпляру:
Скріншот (фото: darg.gov.ua)
Ще у грудні 2022 року до правил любительського і спортивного рибальства було внесено низку змін.
Згідно з чинними нормами і правилами, рибалки можуть необмежено ловити, зокрема:
Раків дозволяється виловити не більше 30 штук, двостулкових молюсків - до п'яти кілограмів, а креветок - до кілограма.
Скріншот (darg.gov.ua)
Водночас на вилов інших видів риб існують обмеження:
Мінімально дозволені для вилову розміри риб - також чітко прописані.
Скріншот (darg.gov.ua)
Нагадаємо, раніше українським рибалкам повідомили про скасування важливої заборони.
Повідомлялося також, що через забруднення Південного Бугу миттєво загинуло 9 тонн червонокнижної риби.