Новые штрафы для украинцев, которые любят рыбачить. Что изменилось

Что изменилось

В конце сентября текущего года Кабинет министров принял постановление №1042, которым утвердил новые таксы для исчисления размера ущерба, причиненного нарушением законодательства о рыбном хозяйстве в результате:

незаконного отлова

уничтожения или повреждения водных биоресурсов

незаконного уничтожения или ухудшения среды их существования

Такое решение должно систематизировать подход к расчету убытков за незаконный лов рыбы.

Кроме того, была отменена методика расчета ущерба для предпринимателей, которая содержала сложные формулы со многими составляющими (не учитывавшими размер ущерба, причиненный водным жителям).

Действующие штрафы

Теперь убытки, причиненные рыбному хозяйству, будут рассчитываться по единому подходу - не разделяя нарушителей на физических и юридических лиц.

Штраф за незаконный отлов одного экземпляра:

форели - 7 225 грн

сома - 5 117 грн

сазана (карпа) - 3 706 грн

толстолоба - 3 638 грн

белого амура - 3 638 грн

судака - 3 587 грн

щуки - 3 468 грн

окуня - 3 162 грн

леща - 1 649 грн

жереха - 1 649 грн

линя - 1 598 грн

головня - 1 598 грн

чехони - 1 581 грн

рыбца – 1 581 грн

синца - 1 581 грн

плотвы (тарани) - 1 564 грн

Скриншот (фото: darg.gov.ua)

Нормы на отлов

Еще в декабре 2022 года в правила любительского и спортивного рыболовства был внесен ряд изменений.

Скриншот (darg.gov.ua)

Согласно действующим нормам и правилам, рыбаки могут неограниченно ловить, в частности:

атерину

верховодку (уклейку)

карликового американского сома

ротань головешку

солнечного окуня

тюльку

чебачка амурского

рапанов

Раков разрешается выловить не более 30 штук, двустворчатых моллюсков - до пяти килограммов, а креветок - до килограмма.

Скриншот (darg.gov.ua)

В то же время на отлов других видов рыб существуют ограничения:

по весу (до трех килограммов)

по размеру (в сантиметрах)

Минимально разрешенные для отлова размеры рыб - также четко прописаны.

Скриншот (darg.gov.ua)