Новые штрафы для украинцев, которые любят рыбачить. Что изменилось

Желание украинцев порыбачить на берегу реки, озера или пруда не изменило даже полномасштабное вторжение РФ. Однако не следует забывать о действующих нормах на отлов и штрафах, угрожающих рыбакам.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об изменениях в законодательстве по расчету ущерба для водных биоресурсов, про штрафы за незаконный вылов рыбы в Украине и правила любительского и спортивного рыболовства.
При подготовке материала были использованы следующие источники: сайт Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ Украины, постановление Кабинета министров №1042, Правила любительского и спортивного рыболовства.
В конце сентября текущего года Кабинет министров принял постановление №1042, которым утвердил новые таксы для исчисления размера ущерба, причиненного нарушением законодательства о рыбном хозяйстве в результате:
Такое решение должно систематизировать подход к расчету убытков за незаконный лов рыбы.
Кроме того, была отменена методика расчета ущерба для предпринимателей, которая содержала сложные формулы со многими составляющими (не учитывавшими размер ущерба, причиненный водным жителям).
Теперь убытки, причиненные рыбному хозяйству, будут рассчитываться по единому подходу - не разделяя нарушителей на физических и юридических лиц.
Штраф за незаконный отлов одного экземпляра:
Скриншот (фото: darg.gov.ua)
Еще в декабре 2022 года в правила любительского и спортивного рыболовства был внесен ряд изменений.
Согласно действующим нормам и правилам, рыбаки могут неограниченно ловить, в частности:
Раков разрешается выловить не более 30 штук, двустворчатых моллюсков - до пяти килограммов, а креветок - до килограмма.
Скриншот (darg.gov.ua)
В то же время на отлов других видов рыб существуют ограничения:
Минимально разрешенные для отлова размеры рыб - также четко прописаны.
Скриншот (darg.gov.ua)
Напомним, ранее украинским рыбакам сообщили об отмене важного запрета.
Сообщалось также, что из-за загрязнения Южного Буга мгновенно погибли 9 тонн краснокнижной рыбы.