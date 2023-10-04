Через забруднення Південного Бугу миттєво загинуло 9 тонн червонокнижної риби (фото)

На Вінниччині через катастрофічне забруднення вод Південного Бугу у приватному господарстві загинуло 9 тонн червонокнижної риби, серед них - єдине племінне стадо азовського осетра.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію Ukrainian Caviar Berry у Facebook .

Рідкісна риба загинула миттєво

"Життя всіх осетрів зупинилося за ніч. Викид у воду Південного Бугу неймовірно великої кількості шкідливих речовин призвів до миттєвої смерті 9 тонн червонокнижної риби - білуги, ленського, азовського осетра, гібрида білуги. Величезний резервуар на річці, в якому росли наші осетри, тепер виглядає як зливна яма", - пишуть власники рибгосподарства.

Вони зазначили, що Управління прокуратури охорони природи відкрило справу, триває слідство.

"На жаль, не в наших силах зупинити забруднення води в річці. Ми завжди говорили, що створюємо майбутнє, адже осетри живуть понад 100 років і найкращий урожай нашої ікри побачать наші онуки. Сьогодні знищено єдине унікальне стадо племінного азовського осетра", - зазначають у повідомленні.

9 тонн риби загинуло миттєво (фото: facebook.com/ukrainian.caviar.berry)

Виробництво мало унікальну технологію отримання ікри

"За десять років наше господарство пройшло нелегкий шлях. Ми змогли врятувати унікальну червонокнижну рибу у 2014 році, коли були бої під Маріуполем. Ми не опустили руки, коли в 2022-му на початку повномасштабного вторгнення з нашого господарства в Ладижині вкрали велику частину азовського осетра і білуги. Поліція досі шукає крадіїв. Цього літа ураган зламав нашу понтонну лінію, але ми врятували осетрів", - пишуть у рибгосподарстві.

Вони додають, що усі ці роки, попри труднощі, вони покращували смак ікри та вдосконалювали технологію вирощування.

"Нашу ікру купували клієнти з усього світу, які приїздили в Україну у справах. Зазвичай рибу вбивають, щоб дістати ікру. Але ми отримували ікру шляхом "доїння" й риба залишалася живою", - кажуть в Ukrainian Caviar Berry.