Нові фото і відео зруйнованого Маріуполя. Порівняйте з містами, які "бомбілі 8 лєт"

У мережі опублікували нові кадри зруйнованого Маріуполя. На відео повністю знищений мікрорайон поблизу комбінату "Азовсталь". Жоден будинок не вцілів, завали багатоповерхівок окупанти досі не розбирають.
Приголомшливими кадрами зруйнованого міста поділився Андрій Кобрин.
На відео користувачі соцмереж впізнали мікрорайон Друга дільниця, що зовсім поруч із "Азовсталлю". Від густо забудованої колись частини міста, залишились лише руїни. Практично усі будинки знищені вщент і не підлягають відновленню. Мікрорайон став непридатний для життя.
З відео також видно, що російські окупанти навіть не проводили спроб розібрати завали.
Який вигляд зараз має Маріуполь (Скриншот)
Автори публікації коротко підписали відео "5 хвилин болю", самі стільки воно триває. Також додали хештеги: геноцид, Росія - терористична держава, війна в Україні.
Користувачі соцмережі активно коментують жахливі кадри:
Також масштаби руйнування Маріуполя російськими окупантами можна глянути на карті.
Для порівняння додаємо фото Донецька, який "бомбілі 8 лєт". Усі знімки зроблені після 2014 року.
Обережно, відео містить нецензурні слова.
Раніше ми повідомляли про те, що росіяни почали видаляти знищені в Маріуполі будинки на картах.
Читайте також про те, що окупанти складають списки залишеного майна у Маріуполі, щоб "націоналізувати".