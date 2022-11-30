Новые фото и видео разрушенного Мариуполя. Сравните с городами, которые "бомбили 8 лет"

В сети опубликованы новые кадры разрушенного Мариуполя. На видео полностью уничтожен микрорайон вблизи комбината "Азовсталь". Ни один дом не уцелел, завалы многоэтажек оккупанты до сих пор не разбирают.
Ошеломляющими кадрами разрушенного города поделился Андрей Кобрин.
На видео пользователи соцсетей узнали микрорайон Второй участок, совсем рядом с "Азовсталью". От густо застроенной когда-то части города остались только руины. Практически все дома уничтожены полностью и не подлежат восстановлению. Микрорайон стал непригоден для жизни.
Из видео также видно, что российские оккупанты даже не предпринимали попыток разобрать завалы.
Как выглядит сейчас Мариуполь (Скриншот)
Авторы публикации коротко подписали видео "5 минут боли", именно столько оно длится. Также добавили хештеги: геноцид, Россия - террористическое государство, война в Украине.
Пользователи соцсети активно комментируют ужасающие кадры:
Также масштабы разрушения Мариуполя российскими оккупантами можно посмотреть на карте.
Для сравнения добавляем фото Донецка, который "бомбили 8 лет". Все снимки сделаны после 2014 года.
Осторожно, видео содержит нецензурные слова.
Ранее мы сообщали, что россияне начали удалять уничтоженные в Мариуполе дома на картах.
Читайте также о том, что оккупанты составляют списки оставленного имущества в Мариуполе, чтобы "национализировать".