Росіяни почали видаляти знищені в Маріуполі будинки на картах

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що російські загарбники почали видаляти на картах "Яндекс" будинки, які вони зносять в окупованому Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Дмитра Лубінця.

"Російські військові знищили будинок в Маріуполі на вулиці Азовстальській, 33. Нині його знесли. На карті "Google" ще є, а в "Яндексі" та в реальності - його видалили, він перестав існувати", - написав Лубінець.

Також він зазначив, що окупанти планують знести близько тисячі будинків, які їм не вдалося знищити під час облоги. Це робиться з метою приховати наслідки бомбардувань українського міста.

"Вони зносять будинки в історичній частині міста, тим самим перетворюючи історію Маріуполя на непотріб, який згодом викинуть", - додав Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що мешканці понад 50 тисяч квартир вже залишилися без даху над головою перед зимою. Від росіян вони отримують лише обіцянки.

За його словами, спричинена росіянами гуманітарна катастрофа у місті свідчить про одне - Росія не несе собою нічого доброго, вона не рятує, а вбиває, не прийшла, щоб покращити життя, а щоб відібрати його.

"Маріуполь - місто, де РФ порушила всі норми гуманітарного права. І навіть стирання будинків з карт не допоможе винним уникнути покарання за скоєне", - зазначив омбудсмен.