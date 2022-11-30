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Нові фото і відео зруйнованого Маріуполя. Порівняйте з містами, які "бомбілі 8 лєт"

Новость на русском →
Маріуполь, Середа 30 листопада 2022 15:25
Нові фото і відео зруйнованого Маріуполя. Порівняйте з містами, які "бомбілі 8 лєт" Який вигляд зараз має Маріуполь (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

У мережі опублікували нові кадри зруйнованого Маріуполя. На відео повністю знищений мікрорайон поблизу комбінату "Азовсталь". Жоден будинок не вцілів, завали багатоповерхівок окупанти досі не розбирають.

Приголомшливими кадрами зруйнованого міста поділився Андрій Кобрин.

Який вигляд зараз має Маріуполь

На відео користувачі соцмереж впізнали мікрорайон Друга дільниця, що зовсім поруч із "Азовсталлю". Від густо забудованої колись частини міста, залишились лише руїни. Практично усі будинки знищені вщент і не підлягають відновленню. Мікрорайон став непридатний для життя.

З відео також видно, що російські окупанти навіть не проводили спроб розібрати завали.

Нові фото і відео зруйнованого Маріуполя. Порівняйте з містами, які &quot;бомбілі 8 лєт&quot;

Який вигляд зараз має Маріуполь (Скриншот)

Автори публікації коротко підписали відео "5 хвилин болю", самі стільки воно триває. Також додали хештеги: геноцид, Росія - терористична держава, війна в Україні.

Користувачі соцмережі активно коментують жахливі кадри:

  • Стільки життів забрано, стільки доль людських покалічено, скільки людей опинилось на вулиці нікому не потрібними, як ще є ті і як їх земля носить, хто виправдовує це все?
  • Тепер порівняйте з 8 років бомбардували Донбас, де всі будинки цілі. Людей у Маріуполі скільки загинуло, уявити важко навіть.
  • Весь світ хоче миру, а для ру*ні оце і є мир. Це ж як можна ненавидіти, щоб отаке зробити?
  • Апокаліпсис. Страшно уявити, що там відбувалось просто жах!
  • Не можу зрозуміти, як ті люди, що там жили, можуть бути прихильниками "расєйського міра"?

Також масштаби руйнування Маріуполя російськими окупантами можна глянути на карті.

Для порівняння додаємо фото Донецька, який "бомбілі 8 лєт". Усі знімки зроблені після 2014 року.

Нові фото і відео зруйнованого Маріуполя. Порівняйте з містами, які &quot;бомбілі 8 лєт&quot;

Нові фото і відео зруйнованого Маріуполя. Порівняйте з містами, які &quot;бомбілі 8 лєт&quot;Нові фото і відео зруйнованого Маріуполя. Порівняйте з містами, які &quot;бомбілі 8 лєт&quot;Нові фото і відео зруйнованого Маріуполя. Порівняйте з містами, які &quot;бомбілі 8 лєт&quot;Нові фото і відео зруйнованого Маріуполя. Порівняйте з містами, які &quot;бомбілі 8 лєт&quot;(Скриншот із сайта google.com.ua/maps)

Обережно, відео містить нецензурні слова.

Раніше ми повідомляли про те, що росіяни почали видаляти знищені в Маріуполі будинки на картах.

Читайте також про те, що окупанти складають списки залишеного майна у Маріуполі, щоб "націоналізувати".

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Маріуполь