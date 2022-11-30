Новые фото и видео разрушенного Мариуполя. Сравните с городами, которые "бомбили 8 лет"

В сети опубликованы новые кадры разрушенного Мариуполя. На видео полностью уничтожен микрорайон вблизи комбината "Азовсталь". Ни один дом не уцелел, завалы многоэтажек оккупанты до сих пор не разбирают.

Как выглядит сейчас Мариуполь

На видео пользователи соцсетей узнали микрорайон Второй участок, совсем рядом с "Азовсталью". От густо застроенной когда-то части города остались только руины. Практически все дома уничтожены полностью и не подлежат восстановлению. Микрорайон стал непригоден для жизни.

Из видео также видно, что российские оккупанты даже не предпринимали попыток разобрать завалы.

Как выглядит сейчас Мариуполь (Скриншот)

Авторы публикации коротко подписали видео "5 минут боли", именно столько оно длится. Также добавили хештеги: геноцид, Россия - террористическое государство, война в Украине.

Пользователи соцсети активно комментируют ужасающие кадры:

Столько жизней унесено, столько судеб человеческих искалечено, сколько людей оказалось на улице никому не нужны, как еще существуют те и как их земля носит, кто оправдывает это все?

Теперь сравните с 8 лет бомбили Донбасс, где все дома целые. Людей в Мариуполе сколько погибло, представить трудно даже.

Весь мир хочет мира, а для ру*ни вот это и есть мир. Это как можно ненавидеть, чтобы такое сделать?

Апокалипсис. Страшно представить, что там происходило ужас!

Не могу понять, как те люди, которые там жили, могут быть поклонниками "российского мира"?

Также масштабы разрушения Мариуполя российскими оккупантами можно посмотреть на карте.

Для сравнения добавляем фото Донецка, который "бомбили 8 лет". Все снимки сделаны после 2014 года.

(Скриншот сайта google.com.ua/maps)

Осторожно, видео содержит нецензурные слова.