Нові фільми про маніяків та серійних вбивць. 5 кінострічок, від яких аж волосся стане дибки
Моторошні історії про серійних вбивць та маніяків завжди цікавлять багатьох кіноманів. І цього року вже вийшло чимало моторошних історій, які здатні полоскотати нерви.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 нових та цікавих фільмів про вбивць та маніяків.
"Довгоніг"
Моторошний фільм розповість про дуже заплутану історію. Містичні смерті та безліч таємниць - ви затамуєте подих і не зможете відірватися аж до фіналу. А головний герой, якого зіграв Ніколас Кейдж, полоскоче нерви навіть тим, хто вважає себе справжнім сміливцем.
"Збирач кісток"
Кримінальний трилер розповість про пошуки вбивці, якого ніхто не може спіймати. І все настільки заплутано, що начальник поліції, команда якого розслідує справу, починає шукати підозрюваних серед своїх підлеглих.
"Почерк кілера"
Фільм розповість про двох детективів, які беруться за одну справу. І пошук вбивці раптово отримує нові деталі. Виявляється, що один з детективів вже виходив на слід маніяка, але так і не зумів його знайти.
"Що зробила Дженніфер"
Документальний та дуже моторошний фільм розповідає про дівчину, яка телефонує до служби порятунку й розповідає, що на її родину напав вбивця. Її мати гине, а батько впадає в кому. І потім виявляється, що головна героїня може дещо приховувати.
"Западня"
Психологічний трилер про серійного вбивцю "М'ясника". Історія змусить вас перебувати в напрузі до останнього кадру. Навіть те, що ви одразу дізнаєтеся, хто виявився вбивцею, не зробить сюжет менш цікавим.
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