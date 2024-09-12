Новые фильмы о маньяках и серийных убийцах. 5 кинолент, от которых волосы встанут дыбом
Жуткие истории о серийных убийцах и маньяках всегда интересуют многих киноманов. И в этом году уже вышло немало жутких историй, способных пощекотать нервы.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 новых и интересных фильмов об убийцах и маньяках.
"Долгоног"
Жуткий фильм расскажет об очень запутанной истории. Мистические смерти и множество тайн - вы затаите дыхание и не сможете оторваться вплоть до финала. А главный герой, которого сыграл Николас Кейдж, будет щекотать нервы даже тем, кто считает себя настоящим храбрецом.
"Сборщик костей"
Криминальный триллер расскажет о поисках убийцы, которого никто не может поймать. И все так запутано, что начальник полиции, команда которого расследует дело, начинает искать подозреваемых среди своих подчиненных.
"Почерк киллера"
Фильм расскажет о двух сыщиках, которые берутся за одно дело. И поиск убийцы вдруг получает новые детали. Оказывается, один из детективов уже выходил на след маньяка, но так и не сумел его найти.
"Что сделала Дженнифер"
Документальный и очень жуткий фильм рассказывает о девушке, которая звонит в службу спасения и рассказывает, что на ее семью напал убийца. Ее мать погибает, а отец впадает в кому. И потом оказывается, что главная героиня может кое-что скрывать.
"Западня"
Психологический триллер о серийном убийце "Мяснике". История заставит вас находиться в напряжении до последнего кадра. Даже то, что вы сразу узнаете, кто оказался убийцей, не сделает сюжет менее интересным.
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