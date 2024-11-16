Нові детективи, які гідні вашої уваги. 5 фільмів з неймовірним сюжетом (відео)

"Кресент-Сіті"

Фільм розповість про заплутаний злочин. В маленькому містечку починають вбивати людей, маніяка беруться шукати, але кожен стає підозрюваним. Складну справу доручають місцевому копу, але чи вдасться йому знайти злочинця серед знайомих?

"Сплячі собаки"

В центрі сюжету - детектив, який помічає, що втрачає пам'ять. Він може загинути, але наважується на складну операцію. І після неї на чоловіка чекає непроста реабілітація, під час якої лікарі радять тренувати пам'ять. Тоді він береться за старі справи й помічає те, чого не бачив раніше.

"Педро Парамо"

Стрічка розповість про чоловіка, який вирушає на пошуки батька. Виявиться, що його тата знає чимало людей, всі вони розповідають неймовірні історії. Містика плутається з правдою, кордон між світом живих та духів зникає.

"Вбивча спека"

А в цьому фільмі приватний детектив береться за справу й мусить знайти вбивцю дуже заможного чоловіка. Його наречена не вірить поліції, але чи варто дослухатися до її слів?

"Кліпни двічі"

Цікавий сюжет та красунчик-актор у головній ролі варті вашої уваги. У фільмі ви побачите історію про мільярдера, який закохується в офіціантку. Але їхні стосунки не приносять жінці щастя. Потім вона розуміє, що втрачає зв'язок з реальним життям, а коханий приховує дуже багато секретів.