Нові детективи, які гідні вашої уваги. 5 фільмів з неймовірним сюжетом (відео)

Детективні історії, заплутані сюжети та цікавий фінал - якщо ви шукаєте новий фільм на вечір, то свіжі стрічки цього року вас точно не розчарують. Вже вийшло чимало варіантів, які гідні вашої уваги.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 нових фільмів з детективним сюжетом, на які точно варто знайти час.
Фільм розповість про заплутаний злочин. В маленькому містечку починають вбивати людей, маніяка беруться шукати, але кожен стає підозрюваним. Складну справу доручають місцевому копу, але чи вдасться йому знайти злочинця серед знайомих?
В центрі сюжету - детектив, який помічає, що втрачає пам'ять. Він може загинути, але наважується на складну операцію. І після неї на чоловіка чекає непроста реабілітація, під час якої лікарі радять тренувати пам'ять. Тоді він береться за старі справи й помічає те, чого не бачив раніше.
Стрічка розповість про чоловіка, який вирушає на пошуки батька. Виявиться, що його тата знає чимало людей, всі вони розповідають неймовірні історії. Містика плутається з правдою, кордон між світом живих та духів зникає.
А в цьому фільмі приватний детектив береться за справу й мусить знайти вбивцю дуже заможного чоловіка. Його наречена не вірить поліції, але чи варто дослухатися до її слів?
Цікавий сюжет та красунчик-актор у головній ролі варті вашої уваги. У фільмі ви побачите історію про мільярдера, який закохується в офіціантку. Але їхні стосунки не приносять жінці щастя. Потім вона розуміє, що втрачає зв'язок з реальним життям, а коханий приховує дуже багато секретів.
До слова, раніше ми вже називали 5 нових комедій для веселого вечора.
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