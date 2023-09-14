Нове відкриття свідчить, що стародавні люди носили сучасний повсякденний предмет

У Південній Африці виявили стародавні сліди ніг. Аналіз показав, що люди, можливо, носили сандалі на жорсткій підошві.

Про це йдеться у дослідження, яке опубліковане в науковому журналі Ichnos .

Як виглядають сліди

Добре збережені відбитки можуть стати доказом того, що люди використовували взуття, щоб захистити ноги від гострих каменів у середньому кам’яному віці. Однак, дослідники не наважуються прийти до твердих висновків щодо використання взуття в цей період.

Автори дослідження заявили, що відбитки знайшли на кам'яних плитах у трьох різних місцях уздовж узбережжя Капської провінції. Виходячи з віку геологічних утворень, дослідники підрахували, що відбиткам може бути від 79 000 до 148 000 років.

Ці відбитки відрізняються від людських слідів босоніж та мають "закруглені передні кінці, чіткі краї та можливі ознаки точок кріплення ремінців".

"У всіх випадках передбачувані сліди мають розміри, які загалом відповідають розмірам слідів гомінін", - йдеться у повідомленні.

Дослідники додали, що ці розміри, схоже, відповідають або молодим, або низьким дорослим гомінінам.

Древні сліди ніг свідчать, що люди могли носити взуття 148 000 років тому (фото: Charles Helm)

До чого дійшли дослідники

Щоб підтвердити свою гіпотезу, дослідники провели експерименти, створюючи сліди ніг у сандалях, що нагадують два історичні види взуття корінного народу сан, які експонуються в музеях.

В результаті з'ясувалось, що сандалі на твердій підошві залишали відбитки, що характеризуються гострими краями, відсутністю відбитків пальців ніг і поглибленнями там, де шкіряні ремінці стикалися з підошвою, повторюючи сліди в Кляйнкранці.

Фахівці кажуть, що таке використання взуття могло бути зумовлене пошуком їжі поблизу берега, де був ризик поранити ноги об гостре каміння. У середньому кам'яному віці рана на нозі могла бути смертним вироком

Попри багатообіцяючі висновки, дослідники неохоче роблять будь-які сміливі заяви. Це пов’язано з низкою факторів, таких як складність інтерпретації знаків на скелях, а також тим, що справжнього взуття середнього кам’яного віку ніколи не було знайдено.