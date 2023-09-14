Новое открытие свидетельствует о том, что древние люди носили современный повседневный предмет

В Южной Африке обнаружили древние следы ног. Анализ показал, что люди, возможно, носили сандалии на жесткой подошве.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Ichnos .

Как выглядят следы

Хорошо сохранившиеся отпечатки могут стать доказательством того, что люди использовали обувь, чтобы оградить ноги от острых камней в среднем каменном веке. Однако исследователи не решаются прийти к твердым выводам об использовании обуви в этот период.

Авторы исследования заявили, что отпечатки нашли на каменных плитах в трех разных местах вдоль побережья Капской провинции. Исходя из возраста геологических образований, исследователи подсчитали, что отпечаткам может быть от 79 000 до 148 000 лет.

Эти отпечатки отличаются от человеческих следов босиком и имеют "закругленные передние концы, четкие края и возможные признаки точек крепления ремешков".

"Во всех случаях предполагаемые следы имеют размеры, которые в целом соответствуют размерам следов гоминина", - говорится в сообщении.

Исследователи добавили, что эти размеры, похоже, соответствуют молодым или низким взрослым гомининам.

Древние следы ног свидетельствуют о том, что люди могли носить обувь 148 000 лет назад (фото: Charles Helm)

До чего дошли исследователи

Чтобы подтвердить свою гипотезу, исследователи провели эксперименты, создавая следы ног в сандалиях, напоминающих два исторических вида обуви коренного народа сан, экспонируемых в музеях.

В результате выяснилось, что сандалии на жесткой подошве оставляли отпечатки, характеризующиеся острыми краями, отсутствием отпечатков пальцев ног и углублениями там, где кожаные ремешки соприкасались с подошвой, повторяя следы в Кляйнкранце.

Специалисты говорят, что такое использование обуви могло быть обусловлено поиском пищи возле берега, где был риск ранить ноги об острые камни. В среднем каменном веке рана на ноге могла быть смертным приговором.

Несмотря на многообещающие выводы, исследователи неохотно делают какие-либо смелые заявления. Это связано с рядом факторов, таких как сложность интерпретации знаков на скалах, а также тем, что настоящая обувь среднего каменного века никогда не была найдена.