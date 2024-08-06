Нове оновлення Safari дозволить блокувати спливаючі вікна та рекламу: що відомо

Що приховує Контроль відволікання уваги

Контроль відволікання уваги може приховувати певні банери, спливаючі вікна та інші елементи, які можна бачити на веб-сторінці. Наприклад, якщо ви заходите на сайт вашого улюбленого магазину одягу, вам може бути показано рекламне оголошення, що займає більшу частину екрана.

За допомогою Контролю відволікаючих факторів ви можете блокувати це оголошення зараз і при кожному наступному відвідуванні сайту.

Після ввімкнення Контроль відволікання уваги вам потрібно вибрати, які елементи на веб-сторінці він буде блокувати.

Якщо вас не дратують певні рекламні оголошення, але ви ненавидите розсилки, ви можете переконатися, що бачите всі вигідні пропозиції, не отримуючи при цьому запрошень підписатися на щось, що ви не читатимете.

Чи буде Контроль відволікання уваги працювати на кожному сайті

Контроль відволікання уваги може працювати на кожному сайті, але вам потрібно вмикати його на кожній окремій веб-сторінці. Це означає, що ви не можете увімкнути функцію один раз і забути про неї.

Чи буде Контроль відволікання уваги завжди приховувати елементи?

Не обов'язково. Контроль відволікаючих факторів не буде постійно видаляти рекламу або інші області, які постійно змінюються. Наприклад, ви не можете приховати рекламу, яка знаходиться у вікні всередині веб-сторінки, але ви можете приховати спливаючі вікна з проханням створити обліковий запис.

Ви також можете бачити, що блокує контроль відволікання уваги, якщо хочете подивитись. Якщо ви увімкнете його на певній веб-сторінці, в адресному рядку з'явиться невеликий синій індикатор, щоб повідомити, що функція працює на цій сторінці.

Ви можете натиснути на цей індикатор, а потім на "Показати приховані елементи", щоб побачити все, що приховує контроль відволікання.

Контроль відволікаючих факторів все ще знаходиться в бета-версії, тому він може містити помилки або працювати неправильно.

Ймовірно, буде ще кілька бета-версій перед тим, як функція буде випущена для широкої публіки, тому Apple має достатньо часу для усунення будь-яких проблем.