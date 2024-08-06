Новое обновление Safari позволит блокировать всплывающие окна и рекламу: что известно

Что скрывает Контроль отвлечения внимания

Контроль отвлечения внимания может скрывать определенные баннеры, всплывающие окна и другие элементы, которые вы можете видеть на веб-странице. Например, если вы заходите на сайт вашего любимого магазина одежды, вам может быть показано рекламное объявление, занимающее большую часть экрана.

С помощью Контроля отвлекающих факторов вы можете блокировать это объявление сейчас и при каждом последующем посещении сайта.

После включения Контроль отвлечения внимания вам нужно выбрать, какие элементы на веб-странице он будет блокировать.

Если вас не раздражают определенные рекламные объявления, но вы ненавидите рассылки, вы можете убедиться, что видите все выгодные предложения, не получая при этом приглашений подписаться на что-то, что вы не будете читать.

Будет ли Контроль отвлечения внимания работать на каждом сайте

Контроль отвлечения внимания может работать на каждом сайте, но вам нужно включать его на каждой отдельной веб-странице. Это означает, что вы не можете включить функцию один раз и забыть о ней.

Будет ли Контроль отвлечения внимания всегда скрывать элементы?

Не обязательно. Контроль отвлекающих факторов не будет постоянно удалять рекламу или другие области, которые постоянно меняются. Например, вы не можете скрыть рекламу, которая находится в окне внутри веб-страницы, но вы можете скрыть всплывающие окна с просьбой создать учетную запись.

Вы также можете видеть, что блокирует Контроль отвлечения внимания, если хотите взглянуть. Если вы включите его на определенной веб-странице, в адресной строке появится небольшой синий индикатор, чтобы сообщить вам, что функция работает на этой странице.

Вы можете нажать на этот индикатор, а затем на "Показать скрытые элементы", чтобы увидеть все, что скрывает Контроль отвлечения внимания.

Контроль отвлекающих факторов все еще находится в бета-версии, поэтому он может содержать ошибки или работать неправильно.

Вероятно, будет еще несколько бета-версий перед тем, как функция будет выпущена для широкой публики, поэтому у Apple есть достаточно времени для устранения любых проблем.